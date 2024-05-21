馬祖民俗樂「鼓板」系統多元 各村落擁不同特色

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（中央社記者潘欣彤連江21日電）馬祖民俗樂「鼓板」為各村廟宇祭祀時不可或缺的存在，乍聽以為鑼鼓敲敲打打，但其實隱含錯落有序節奏，且各村落風格不同，初步統計，全馬祖存在至少12種系統。

連江縣仁愛國小教師，地方文史工作者王建華說，據他所知，馬祖的鼓板至少分12個系統，各村多有自己的鼓板節奏。最多村落敲奏的是源自南竿復興村的「牛角鼓板譜」（又稱曹朱鼓板譜），「恰得得得得」的前奏辨識度十分高。介壽村的鼓板譜則是從牛角的基礎上，再加以編輯延長而成。

同為南竿，仁愛村的鼓板譜又自成一格，加入福州民俗樂「十番樂」元素，快板中間夾雜慢板與行板，緩急交織的節奏，為全馬祖鼓板樂中僅見。

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北竿的鼓板又更多元，坂里是響亮為特徵的「旗板」，塘岐則是發展出完全原創的鼓板。值得一提的是后澳鼓板，從樂音到打擊方式均十分激動，且長年以來皆傳男不傳女，直到近年因人口外移，才開放女性學習。白沙村鼓板最近才由村中80多歲長老劉禮全整理出譜面與節奏，沉寂多年後可望復活。

莒光的話，東莒以曹朱鼓板譜為主，西莒則以合併青帆、田沃的鼓板為大宗。而一度失傳的西坵鼓板，則在當地民眾的努力下再度復活，目前尚待保存。東引則是敲擊整合各村特色之成共通版本。（編輯：林恕暉）1130521