私設狗場、拒絕複查 雲林男觸犯動保法吃官司

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）陳姓男子曾因違反動保法遭列不得飼養犬貓，近年來又在雲林縣飼養，縣府今年2月稽查、裁罰後，多次複查遭拒絕，報警由司法介入調查；地檢署依違反動保法將陳男提起公訴。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，雲林縣動植物防疫所今年2月查獲陳姓男子（45歲）在雲林縣林內鄉違規私設狗場，且有虐待動物之嫌，經裁罰後，防疫所人員多次前往複查，陳男竟拒絕配合，導致防疫人員不得其門而入，因此由警方報請雲林地檢署指揮偵辦。

檢方研析相關資料發現，陳男曾因違反動物保護法案件，經列管為不得飼養犬貓之黑名單，竟於今年承租雲林縣林內鄉某鐵皮屋作為狗場，假動物救援名義，透過社群軟體取得民眾告知的流浪犬貓位置後，以誘捕籠、吹箭等方式，誘捕流浪犬貓後，飼養在私設狗場內。

檢方表示，防疫所人員今年2月陸續救援犬貓共134隻、查獲死亡的犬貓多達10隻，雲林縣政府因此3月19日對陳男開單罰鍰，累計高達新台幣20萬2000元。

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陳男收到裁處書後仍明知故犯，防疫所再度接到檢舉，前往稽查時，又查獲違規飼養7隻犬、19隻貓。其中5隻幼貓，因陳男刻意將母貓隔離，於稽查時均已明顯死亡。

檢方認為，陳男虐待的犬貓數量為數不少，指揮專案小組今年4月12日進入陳男所私設的狗場搜索並進行稽查，竟又查獲違規飼養犬貓多達近40隻，且仍未給予適當的醫療與飼養環境。檢方日前偵查終結，依動物保護法將陳男提起公訴。（編輯：黃世雅）1130521