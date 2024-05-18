板橋寵物餐廳2貓死 市府依未申請展演等罰11萬元

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（中央社記者楊侃儒新北18日電）新北市政府動物保護防疫處接獲民眾通報，新北板橋區某寵物餐廳疑虐貓造成2死且未申請動物展演，經前往稽查，以違反動物保護法及動物傳染病防治條例裁罰業者新台幣11萬元。

動保處今天發布新聞稿表示，店內另有7隻絕育貓咪，但無施打狂犬病疫苗紀錄，罰3萬元；店家販售逗貓棒、飼料，供民眾餵食貓咪，未申請動物展演，罰5萬元；餐廳販售分裝飼料，分包未標示飼料成分資訊，罰3萬元。

動保處長楊淑方告訴中央社記者，店家對貓咪照顧較不足且人力有限，目前歇業，經與店家溝通，7隻貓咪交由動保處帶回照顧並開放認養，已有愛心人士認養。

動保處說，民眾檢舉業者虐貓，讓貓咪洗冷水澡後在冷氣房或陰涼處自然乾，不讓員工用吹風機幫貓吹乾；用精油塗抹貓咪身體，造成皮膚大範圍灼傷，毛脫落、皮膚紅腫。

根據民眾檢舉，從貓舍接的幼貓1個月大就在店內與其他成貓相處、讓客人玩，沒隔離也沒顧慮幼貓健康情況；質疑店內貓咪生病不吃不喝，沒就醫而導致死亡。

動保處表示，業主稱店內貓咪除自己飼養也有朋友不想養送到店內，貓咪生病都會送醫治療。貓咪「咪醬」是前飼主棄養，飼養1個月後不吃不喝，其他員工送醫治療後死亡，貓咪「丁丁」被醫院診斷為傳染性腹膜炎不久後死亡。

動保處說，已要求業者提供貓咪就醫紀錄，另民眾質疑店家私自繁殖及生病貓咪未就醫尚待查證，一旦屬實，將依動保法再開罰。（編輯：李明宗）1130518