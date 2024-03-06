北市補教師拿寵物貓做實驗涉虐待 動保處：勸導追蹤

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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市某補習班老師教課時以自己飼養貓做實驗，民進黨北市議員陳怡君表示，影片中被實驗的貓不斷哀號，飼主未理會，疑涉嫌虐貓，市府應稽查。動保處今天指出，先勸導後追蹤。

陳怡君透過群組發布新聞資料表示，台北市某補習班李姓老師竟在課堂上，當學生面前，拿自己飼養的貓做實驗，影片中看到這名老師抓起貓的四肢並倒吊，讓貓背面朝地後再舉高放手，讓貓行墜地，還連續做數次，過程中聽到貓多次哀號叫聲。

她說，感謝這名老師願意收養貓，但愛牠就不要傷害牠，為人師表應當學生表率，卻公然傷害自己養的貓，這是愛貓表現嗎。她認為此貓可能不是第一次遭受這樣對待，呼籲動保處應徹查或開罰，並追蹤虐貓或疑虐貓民眾的後續處置狀況。

台北市動物保護處對此回應指出，依動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，若違反可依動物傷害程度最高處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。

動保處表示，針對此案，會先進行勸導飼主，確認貓有無受傷，若後續有違法行為將依動保法開罰，且會追蹤訪查飼主，再次確認動物就醫時有無受傷等狀況。

對此，此家補習班透過臉書（Facebook）粉絲專頁貼文指出，身為貓主人未顧慮現場人多與聲音較大會造成貓不安，忽略實驗可能造成貓的身心傷害，身為老師未詳盡考量課堂行為對學生與社會可能造成影響，做出具爭議性行為，深感抱歉並檢討與反省。

發文中還承諾未來務必會以實驗影片替代，並嚴加審視教育者應承擔社會責任，還貼出捐款台灣流浪動物救援協會新台幣5萬元的紀錄截圖。（編輯：戴光育）1130306