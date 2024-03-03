屏東車城浪犬疑遭下毒 縣府呼籲勿觸動保法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）屏東縣車城鄉附近一處洋蔥田有4隻流浪幼犬疑遭下毒致死，動保處已將可能摻毒雞腳帶回化驗，縣府農業處表示，將加強相關法令宣導，呼籲民眾勿違反動保法。

屏東縣生命奇蹟護生協會理事長胡珍妮說，當地長期餵養浪犬民眾於2日通報，所餵養犬隻疑遭毒殺。警方前往現場勘查後表示，洋蔥田周遭無監視器，後續將擴大調閱周邊監視器追查可疑對象。

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恆春警分局長黃文智表示，依動物保護法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬至200萬元罰金；若犬隻被毒死，則依同法第25之1條規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科50萬至500萬元罰金。

農業處指出，近日車城保力村也有另起家犬疑舔到毒物案件，提醒民眾勿觸動保法。若在屏東縣內遇有動物受傷、受困或需救援，除通報1999外也可撥打1959動物保護專線。（編輯：黃世雅）1130303