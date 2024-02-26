更多編輯台推薦新聞：
行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角
娛樂

美國演員工會獎奧本海默大贏家 席尼墨菲稱帝小勞勃道尼獲男配角

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣賣俄國火藥關鍵成分？經部：管制產品並無出口紀錄
首頁 / 生活

人用藥品可用於犬貓 115年7月施行

2024/2/26 18:30（2/26 19:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北26日電）曾有獸醫師反映，遇到要救毛小孩卻有許多藥品未開放的情況。農業部今天發布訂定法規，未來若獸醫師治療犬貓等寵物得使用人用藥品，預計115年7月施行。

農業部動植物防疫檢疫署新聞稿指出，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」條文計有18條，並預定自115年7月1日起施行。

條文訂定，中央主管機關公告人用藥物類別時，應會商中央衛生主管機關，並得邀請或諮詢專家學者提供建議；獸醫師治療犬、貓及非經濟動物藥品不足時，得使用人用藥品、動物保護藥品、專案進口藥品為治療動物用，並規範取得該等藥品方式等。

農業部（前農委會）過去已邀集獸醫學院、獸醫師團體及動物用藥品商業團體等各界專家，共同商討獸醫診療機構取得診治犬貓及非經濟動物疾病所需用藥取得方式；研商過程包含3大共識，如簡化犬貓及非經濟動物用藥品檢驗登記、簡化專案申請自國外輸入的動物用藥品，和人用藥品轉供動物使用。

防檢署今天指出，在搭配防檢署、衛生福利部食品藥物管理署及地方主管機關審核監督把關下，獸醫師取得合法使用經公告類別人用藥品及動保用藥等醫治伴侶動物，盼能使獸醫師用藥更有明確的規定，同時保障伴侶動物與飼主權益，兼顧人用藥品與動物用藥品分流管理。

防檢署副署長徐榮彬告訴中央社記者，原本人用藥品用於犬貓是暫定措施，統計國內相關藥品共641種；在115年7月前為緩衝期，若有需求者可提出申請，透過上述主管機關審核通過即可使用。

徐榮彬指出，未來相關藥品在進口時就會區分動保用或人用，動保部分會交由農業部管轄。（編輯：管中維）1130226

#徐榮彬
#寵物
#防檢署
延伸閱讀
42項人用抗生素准用於犬貓 農委會公告上路10年多16萬隻毛孩 桃市府擬成立公立寵物醫院新北迷路貓咪返家 飼主因疏縱寵物獨自在外遭罰3千日本貓咪經濟效益1年上看5240億元 阪神虎奪冠29次才能超越
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.230