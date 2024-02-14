狂犬病防疫更靈活 犬貓輸入可望有條件免隔離

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）愈來愈多人飼養毛小孩，為兼顧防疫靈活及有效阻絕狂犬病，農業部防檢署表示，已就自疫區輸入須隔離7天，研議提供更多有效管制措施，滿足條件得以免隔離，預計2月下旬實施。

根據動物保護資訊網的「110年度全國家犬貓數量調查結果統計表」，全台家貓約87萬810隻、家犬123萬5218隻，合計達210萬6028隻。

農業部動植物防疫檢疫署副署長徐榮彬表示，犬貓為伴侶動物，且近年輸入增加，加上各界期望管制輸入風險的方式可以更靈活，在阻絕狂犬病隨犬貓輸入的前提下，參考了實務經驗及國際規範，已研議出犬貓自疫區輸入可有條件免隔離措施，預告已結束，可望於2月下旬施行。

他並說，防檢署修正了「輸入應施檢疫物檢疫準則」第8條附件六犬貓輸入檢疫條件部分規定，共提供3種指定風險管制措施，符合其中1種，得申請免隔離；但是這3種新措施的前提都是必須在申請輸入180天前施打狂犬病疫苗後抽血檢測合格，因為狂犬病的潛伏期為180天。

這3項新措施包含，第1，在輸入120天前提出申請，則可免隔離。另外2項可免隔離的新措施則是提供給想維持輸入20天前提出申請者採用，首先是必須提出輸出國檢疫機關認可的檢驗報告；其次是由檢測實驗室直接提供檢測報告給到達港、站的輸出入動物檢疫機關，以國內來說，通常是指桃園機場所在地的防檢署桃園分署。

防檢署補充，以上新制公告上路前，目前犬貓從狂犬病疫區輸入前90天須施打狂犬疫苗後抽血檢測狂犬病抗體力價，結果須合格，然後在輸入前20天申請輸入同意文件，輸入後隔離7天。

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另外，徐榮彬說，若是從日本輸入國內，因為日本不是狂犬病疫區，只要檢附日本政府的檢疫證明文件，證實輸入國內前6個月內都飼養於日本，並非從其他國家出境再轉經日本輸入即可。

關於目前全球狂犬病疫情為何，他說，除了亞洲的日本、新加坡，大洋洲的澳大利亞、紐西蘭，歐洲的愛沙尼亞、英國、冰島、瑞典、挪威，其中挪威的斯瓦巴（Svalbard）群島除外，以及美洲的美國夏威夷州及關島是非疫區，其餘都是疫區。（編輯：管中維）1130214