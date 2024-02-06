農曆春節出入境人流增 農業部籲勿違規攜帶肉品

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）農曆春節將至，非洲豬瘟災害應變中心今天公布數據顯示，從中國肉製品驗出非洲豬瘟陽性率高達9.89%，顯見國際疫情仍嚴峻，籲民眾旅遊或回國不要違規攜帶動植物產品入境。

非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第29次會議，由指揮官、農業部代理部長陳駿季主持，召集相關部會針對春節前邊境各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論，會後也召開記者會對外說明。

農業部防檢署副署長徐榮彬會中指出，全世界目前有非洲豬瘟疫情的國家有79個，且今年剛開始就增加2個國家，而亞洲也陸續有國家通報，顯見非洲豬瘟疫情仍嚴峻，目前台灣跟日本仍是非疫區。

徐榮彬也說，根據數據顯示，除了疫情期間，不論是郵包、快遞等違規案件數仍高，且疫情過後邊境解封，入境旅客大增，違規攜帶肉品案件也大增，顯示疫病風險大幅提高。

另外，徐榮彬表示，根據非洲豬瘟病毒核酸檢測結果數據顯示，從民國107年8月27日至113年1月15日止共檢驗6795件的肉品，結果驗出639件非洲豬瘟陽性，其中，中國大陸就占529件，比例高達83%，且檢出病毒陽性率為9.89%，是風險最大來源國。

陳駿季表示，春節期間有許多民眾返台、出國，因應春節期間入出境旅客增加及年節送禮高峰，藉由旅客行李、快遞及郵包等管道引入疫病的風險提高，會請邊境管制機關共同合作加強查驗及防杜走私，並做好宣導工作。

應變中心也提醒，農曆春節是國人跨國移動、網購及寄送禮品的高峰，各邊境管制機關會加強查驗作為，籲請民眾全民防疫，回國前再次確認不要違規攜入動植物產品，也不要自境外網購或寄送豬肉等動物產品，以維護得來不易的防疫成果及國內農業生產安全。（編輯：陳政偉）1130206