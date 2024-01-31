春節雞蛋供應量足 陳駿季：透過調度滿足需求

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）農曆春節即將來臨，民眾準備採買年貨，農業部代理部長陳駿季今天說，雖然天氣冷且逢春節買氣旺，但雞蛋目前供應數量足夠，將透過調度方式滿足市場需求。

陳駿季今天在農業部記者會表示，農業部盤點農、漁、畜產品節前供應情形，加強規劃調配措施，確保民眾都能採購到所需食材。

他以畜產品為例指出，春節前5天將提升毛豬供應量約30%，每天供應頭數由2.2萬頭到2.7萬頭，相信供應量的提升能夠讓豬價持穩。

至於雞蛋部分，陳駿季說，目前雞蛋每天生產量約2400萬顆，數量足夠滿足國人消費，雖然天氣較冷，加上春節買氣旺盛，但還是能透過調度方式滿足市場需求。

陳駿季也提到，雖然禽流感好發於冬季，但根據數據，禽流感爆發場次遠比之前同期低，過去約40幾場，目前只有6場，顯見經過宣導，養雞產業更落實防疫措施。

陳駿季強調，雞蛋供應量足夠，且農業部也啟動蛋雞產業鏈的建構，現在每天數量已經可以讓蛋雞產業正常運作，外部因素像是禽流感也因為生物防護做得好而降低許多風險。

陳駿季說，短期之內不會啟動雞蛋進口，但農業部有準備好各項措施，如果雞蛋每天供應量低於2300萬顆，後續就會啟動評估，且假設未來必須進口雞蛋也不會是由農業部或是畜產會來主導，而是透過降稅方式，讓貿易業者自行進口。

陳駿季表示，去年已確認過全世界雞蛋通路，貿易商現今也持續不斷進口雞蛋，因為不同蛋品有不同市場需求，農業部會確保蛋雞產業鏈運作順暢來提供國人足夠的雞蛋消費。（編輯：陳清芳）1130131