網路PO照稱買到綠色雞蛋 男子挨告獲不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北5日電）謝姓男子在臉書貼文並附照片，提及到超市買蛋後，打開雞蛋卻發現呈黑綠色。中央畜產會控告謝男加重誹謗、違反食安法等罪。北檢無法認定謝男自行捏造或虛構假照片，將全案不起訴。

謝男於去年9月24日在臉書（Facebook）貼文，提及到連鎖超市買蛋後，打開蛋品卻發現內容物呈現黑綠色狀態等訊息，並在貼文上刊載黑綠色雞蛋、巴西國旗及電子發票等照片。

中央畜產會認為謝男散播有關食品安全的謠言或不實訊息，到台北市中正二警分局提告謝男涉嫌加重誹謗及違反食品安全衛生管理法。警方將謝男函送台北地檢署偵辦。

檢方指出，食品安全衛生管理法的「散播謠言或不實訊息」是以散布、傳播「捏造或虛構事實」為構成要件，行為人是否「出於合理懷疑」導致誤認「謠言、不實訊息」，應該按照行為人的身分有所區別。

檢方認為，如果行為人是專業人士、新聞從業人員或包括網紅在內、對大眾的是非、道德、價值觀有影響力的公眾人物，或因其有查證能力、管道，或因其一言一行具有標竿指標意義，標準應較為嚴謹。一般民眾缺乏查證管道，對其他人並無影響力，合理懷疑的程度、標準應較為寬鬆。

檢方表示，謝男並非公眾人物，也不具有相關專業背景，本案不能排除他因噴墨不清無法確定雞蛋產地，在未詳細查證的情形下，誤認所購買的雞蛋為進口蛋，又為促使他人注意進口雞蛋食品安全，進而張貼相關圖片與文字。

檢方依據農業部畜牧司家禽產業科蔡姓技正證詞，認為雞蛋品質變質確實有可能會變成綠色，且從外觀上無法判斷雞蛋是否已腐敗。本案無法僅憑謝男張貼的照片，據以認定謝男有何自行捏造或虛構假照片的行為，因此將謝男不起訴處分。（編輯：張雅淨）1130205