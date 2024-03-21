徐巧芯進口蛋言論 農業部提訟要求回復名譽敗訴

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（中央社記者林長順、楊淑閔台北21日電）專案進口雞蛋，農業部認為時任台北市議員徐巧芯去年在臉書發表不實言論，提民事訴訟要求回復名譽，要求移除文章等。北院今判決原告之訴駁回，農業部敗訴，可上訴。

農業部表示，提告是希望政治人物不應散播未經證實言論，造成社會大眾恐慌，當初對進口雞蛋的惡意不實謠言不斷造成民眾誤解和疑慮，徐巧芯文章甚至直接指進口蛋可能致癌、政府謀財害命，事實上進口雞蛋如果不合格會退運或銷毀，邊境嚴格把關逐批檢驗，不會流入國內。

農業部說，政府負起責任嚴格把關，不論判決結果為何，農業部站在公部門立場，不可能接受這樣的抹黑；至於是否上訴，待收到判決書再進一步討論。

國民黨立委徐巧芯去年9月3日在臉書粉絲專頁貼文，內容中指出，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素胺0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌疑慮。這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為。

徐巧芯後來又修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」則不會引起再生性不良貧血及血癌。

農業部認為徐巧芯發布不實言論，並在某些用藥成分混淆民眾認知，又未盡合理查證，已侵害農業部名譽，對徐女提起回復名譽訴訟，請求法院判徐女在報紙刊登判決內容及移除其臉書內容。（編輯：方沛清）1130321