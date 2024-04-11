進口蛋銷毀拖延多花納稅錢逾8000萬？陳駿季：錯誤解讀

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（中央社記者林敬殷台北11日報導）媒體報導，雞蛋風暴後，進口蛋銷毀拖延，多花了納稅人超過新台幣8000萬元。農業部代理部長陳駿季今天表示，媒體報導錯誤解讀，8000萬元是從去年雞蛋專案進口後所有的倉儲費用，不是報廢雞蛋的倉儲費用。

立法院經濟委員會今天審查遠洋漁業條例部分條文修正草案、野生動物保育法部分條文修正草案等案，陳駿季會前受訪做上述表示。

陳駿季表示，去年農業部專案進口雞蛋，解決當時人民對雞蛋需求，在這個政策目的之下，進口雞蛋的倉儲是必要的，倉儲費用是從去年雞蛋進口後，不同批雞蛋進來後做調度的所有倉儲費用，不是報廢雞蛋的倉儲費用。

陳駿季說，根據相關的會計規定，倉儲費用的補助方面，大約補助4116萬元。

他表示，畜產會是依畜牧法成立，負責國內畜牧產銷，進口雞蛋解決當時人民對雞蛋需求，在這個政策目的下，進口的倉儲是必要的。（編輯：謝佳珍）1130411