進口蛋聯合稽查 政院：來源文件產品標示均符規定

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（中央社記者賴于榛台北31日電）進口雞蛋去年曾引起軒然大波，行政院今天表示，去年11月啟動進口蛋聯合稽查，截至去年底，業者共進口42批蛋品、共計64萬4619公斤，經查核業者保存來源文件、產品標示共28件，均符合規定。

行政院今天召開「食品安全聯合稽查專案小組第46次會議」，會後發布新聞稿說明。

針對去年進口蛋風波，行政院指出，去年已經針對民間自行進口雞蛋與液蛋業者，啟動兩階段的中央及地方聯合稽查，第一階段由農業部及食藥署於去年11月3日邀請蛋進口業者、蛋商公會、液蛋業者宣導說明法規。

第二階段於去年11月至今年1月底，由食藥署定期盤點進口蛋品業者名單，針對進口蛋品的業者及其下游執行聯合稽查。

行政院說，截至去年底為止，業者共進口42批蛋品、共計64萬4619公斤，經查核業者保存來源文件及產品標示共28件，結果均符合規定，今年也將持續針對進口蛋品輸入業者，辦理跨部聯合稽查。

此外，由於包裝水購買率日益增加，中央去年3月至5月間也與地方衛生、水利及環保單位，針對業者作業環境、水權及飲用水水源水質進行專案稽核，稽查其水源合法性、抽樣水源水質、食品良好衛生規範準則等，共計查核32家業者。

行政院說，產品標示部分，41件當中有5件標示不符規定，已依食品安全衛生管理法裁處新台幣3萬元至6萬元；水源非自來水部分，共抽驗21件，其中1件含大腸桿菌群不合格，已由地方政府處罰鍰6萬元，業者也已改用自來水水源。（編輯：謝佳珍）1130131