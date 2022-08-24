42項人用抗生素准用於犬貓 農委會公告上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會防檢局正式公告，42項人用抗生素准用於治療犬、貓及非經濟動物，其中僅6項為二線用藥，需專案申請，其餘可直接向藥商購入。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會防檢局正式公告，42項人用抗生素准用於治療犬、貓及非經濟動物，其中僅6項為二線用藥，需專案申請，其餘可直接向藥商購入。台北市獸醫師公會說，10年了，終於准用。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局官網「最新資訊」項下「訊息公告」，已公告「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」，內容顯示，共有42項抗生素，劑型包含注射劑、膠囊、錠劑、軟膏、眼用劑、口服劑等，其中有6項規定「需專案核准」。

防檢局副局長徐榮彬說，是昨天下午上網公告的，其中6項「需專案核准」的是二線抗生素，依據公告的流程表及注意事項規定，獸醫師填妥申請書並檢附抗生素敏感性試驗結果或檢驗診斷報告等相關資料影本，郵寄防檢局辦理申請，有緊急需求可透過電話、電子信箱聯繫取得協助，紙本文件可後補。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國內犬貓等動物藥品項有限，人用藥成為替代選項，台北市獸醫師公會理事長張振東今天接受中央社記者電話訪問時說，「爭取了10年，終於通過、准用了」，7月17日農委會、衛福部雙邊次長會商，之後防檢局展開行政作業處理，他也再向農委會爭取儘速公告。

張振東並說，上述6項二線抗生素，是業界爭取來的，本來衛福部傾向不開放；其他品項，動物醫院可直接向藥廠購買，貼合臨床使用需求；另外，原本最初討論時，業界羅列85項，未來將視臨床使用實況與需求，再逐步爭取政府准許擴增品項。（編輯：陳清芳）1110824