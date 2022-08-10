台灣獼猴禁養新規擬9月上路 違者最高罰25萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）農委會畜牧處今天表示，預告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」新增台灣獼猴，盼9月1日公告上路，官方調查迄今約16隻由民眾飼養，112年2月底前須登記，否則最高罰25萬元。

農委會於9日預告上述修正內容，農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，這是根據動物保護法第8條及第36條第一項進行修正，預告期14天，加上規定飼主若在8月底前已飼養，最晚要在明年2月底前向地方政府農業處登記，期望儘速於9月1日公告上路。

江文全表示，因台灣獼猴是唯一野生靈長類哺乳動物，且是群居動物，加上跟人類物種極相近，人畜疾病可能會共通、傳染，所以不適合飼養；此外，動保團體也發現台灣獼猴降級為一般類野生動物後，出現民眾用拾獲之由飼養情況出現，因此新增禁止飼養。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，林務局資料顯示民國108年9月1日以前民眾登記飼養有12隻，今年8月1日請各縣市回報有7隻，但其中有3隻由政府代養，由民眾自行飼養有4隻，分別在新北市、台南市、嘉義縣及屏東縣。

他也提醒民眾，若有飼養須在112年2月底前向地方政府農處業登記，以便列管，並植入晶片，未配合者將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並可逕行沒入動物，委託個人、機關或團體收容、暫養或保管。（編輯：張芷瑄）1110810