獼猴闖入偷乖乖 台東溫泉飯店不追究要和平共處

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東知本溫泉某家知名飯店遭台灣獼猴闖入偷拿米乖乖，台灣獼猴得手後就在大門一口接一口吃。飯店人員今天表示，目前尚未發生人猴衝突，決定與獼猴和平共處。

從飯店的監視器畫面看到，接近中午飯店櫃台人員正在忙，1隻台灣彌猴從自動門進入飯店，牠走到販售商品貨架前，左顧右盼，確定沒有人員靠近後，迅速從架上拿1包「關山米乖乖」，然後從自動門出去，坐在大門口將乖乖袋口撕開，一口接一口吃，但看到有人靠近時就丟棄乖乖飛奔離去。

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飯店人員接受媒體訪問表示，當時飯店人員有看到獼猴拿乖乖，原本要過去驅趕，但獼猴拿到乖乖後就迅速撤離，所以也就沒去驅趕；3月也曾被偷過1次乖乖，這次畫面是4月10日，懷疑可能是同1隻，牠食髓知味。

飯店人員指出，會向房客宣導不要餵食，也不要靠近或碰觸，目前沒有發生過人猴衝突，所以不會有反制措施，要與獼猴和平共處，盡量防止牠進入飯店就好，畢竟獼猴很早就生活在知本溫泉山區。（編輯：戴光育）1110419