浣熊綠鬣蜥等逾8千種動物6/1起禁輸入 違者最高可罰百萬

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林務局說，已公告修正「限制輸入貨品表」，6月1日起禁止商業輸入浣熊（圖）等逾8000種具入侵風險的外來活體動物。（圖取自林務局網頁forest.gov.tw）

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）林務局今天說，已公告修正「限制輸入貨品表」，6月1日起禁止商業輸入浣熊等逾8000種具入侵風險的外來活體動物，未經許可輸入，可依野生動物保育法罰新台幣20萬到100萬元。

農委會林務局發布新聞指出，相關修正6月1日起生效，未來未經經濟部專案同意，都不得輸入，違規輸入除受到罰鍰裁處，也可能違反貿易法及海關緝私條例等規定，提醒國人留意。

關於禁止輸入名單，林務局說，包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用的活魚）122種，共約8478種動物。

經濟部19日公告修正的「限制輸入貨品表」，將分屬53項貨品的8478種外來野生動物，增列輸入規定代號111（管制輸入）。

林務局舉例，除常見的寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含可能直接或間接影響本土物種，或是造成農作物損害等入侵風險高的物種，例如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等動物，而林務局近年積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中，並持續盤點可能具有入侵風險的其他物種，將動態增補公告。

林務局表示，6月1日起禁止商業輸入8000多種具入侵風險的外來活體動物，林務局近年積極移除的埃及聖䴉（圖）、綠鬣蜥及海蟾蜍也名列其中。（圖取自林務局網頁forest.gov.tw）

詳細名單可至經濟部國際貿易局經貿資訊網站查詢。

林務局說明，行政院極為重視外來種入侵課題，為從源頭加強管控，這次禁止輸入動物名單，由農委會林務局、漁業署及海委會海洋保育署等中央主管機關，分別就各自權管的動物類群盤點出具入侵風險的物種，再與專家學者及相關權益團體共同研商後決定。（編輯：管中維）1110520

▼以下圖取自經濟部國際貿易局網頁trade.gov.tw