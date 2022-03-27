虎頭埤辦釣魚比賽 移除93公斤外來種

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市虎頭埤風景區今天舉辦「虎頭埤神釣手，外來魚種out」比賽，200名釣友齊聚，戰利品有超大型鯉魚、琵琶鼠等外來魚種，初步估算共移除93公斤重的外來魚種。

有「台灣第一水庫」美名的虎頭埤水庫，與國內其他埤塘一樣面臨外來魚種影響生態問題，造成原生魚種生存危機，台南市政府觀光旅遊局首度舉辦移除外來魚種釣魚比賽，在限定時間內釣到外來魚種重量最多的前5名可獲得獎金及獎品，鼓勵民眾協助移除外來優勢魚種。

活動採網路與現場報名兩種方式，限額200人參加，今天清晨6時30分開放入園前，就有來自各地的民眾在門口排隊，活動限於深度較淺的五曲橋東側水域，下午4時收桿，參賽者陸續帶著「戰利品」到頒獎場地秤重量。

釣友們釣到的魚種以武昌魚、珍珠石斑、紅尼羅、紅魔鬼、吳郭魚為主，但現場有1隻重量達7.5公斤的大鯉魚，還有1隻大型的琵琶鼠，都讓圍觀民眾驚嘆。至於惡名昭彰的「魚虎」，有釣友研判，虎頭埤水域的魚虎數量不算多，而且本來就不好釣，因此沒有出現在戰利品名單。

最後獲得第1名的是來自台南永康的釣友劉進清，總重量13.5公斤，可獲得獎金新台幣5000元與虎頭埤釣魚月票3個月。他說，今天主要策略是釣體色較醒目的「紅魔鬼」，但上午釣況不佳，下午以活蝦為餌，釣況轉佳，才有這麼好的成績，釣到的魚將帶回家加菜。

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台南市新市區釣友周永達以總重量9.5公斤到第2名，獲得獎金3000元與釣魚月票2個月，7.5公斤的大鯉魚就是他的戰利品，他說，以前曾在別的水域釣過更大的鯉魚，但在虎頭埤還是第1次釣到這麼大的。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧在頒獎典禮致詞表示，這次比賽釣到的魚種以武昌魚為大宗，總共移除外來魚種約93公斤，雖然要完全清除外來魚種不容易，但活動有宣示意義，可提醒民眾不要隨便放生影響生態，並珍愛原生魚種，市府也將評估在其他埤塘舉辦類似活動的可行性。（編輯：黃世雅）1110327