外來鳥埃及聖䴉育雛期近 花蓮林管處擴大追捕

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮林管處在228連假期間獲報，在玉里鎮發現埃及聖䴉約20隻，是花蓮歷來通報數量最多的一次，立即啟動移除，截至3月14日止共移除6隻，近日仍有零星通報，將擴大追捕。

林務局花蓮林區管理處今天發布訊息表示，自3月初接獲民眾通報，於玉里鎮發現外來種「埃及聖䴉」20餘隻，即啟動移除計畫，陸續接獲通報，於花蓮市、玉里鎮三民、大禹等處皆有發現埃及聖䴉，經與銅門獵人團合作移除6隻。

花蓮林管處長黃群策指出，最近這一個多星期以來，僅在玉里鎮三民、花蓮市十六股各發現落單1隻。依照過去在西部的觀察經驗，往年這個時間剛好是埃及聖䴉往北遷徙的時間，由於距離4、5月育雛的時間愈來愈近，目前比較擔心若有「漏網」之鳥在花蓮落腳繁殖，導致族群擴大。

埃及聖䴉經常出現於垃圾場、水田、濕地、魚塭、溝渠、野溪、出海口等地覓食，傍晚與鷺科鳥類混群夜棲，並共同築巢繁殖，隱匿性高，更需透過民眾協助巡查、通報。

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埃及聖䴉又名埃及聖鷺、巫婆鳥，在古埃及有神聖崇高的地位；在歐洲、亞洲等地被當成重要的觀賞鳥類，因族群快速擴張可能對本土鳥類、生態環境造成的影響，林務局2019年動獵槍移除計畫，至去年已移除超過1萬7000隻，目前估計所餘數量已不多。

花蓮林管處公布各工作站聯繫電話，新城工作站03-8611002、南華工作站03-8527526、萬榮工作站03-8751704、玉里工作站03-8885450，民眾如有發現埃及聖䴉可通報或在臉書粉絲專頁留言，並提供發現日期、時間、明確地點及數量。（編輯：黃世雅）1110321