救寵物不缺藥 將簡化申請、增人用抗生素等暫替品

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農委會5日召開「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，主委陳吉仲（左）指出，為解決非經濟動物的犬貓等動物用藥不足問題，將修正相關辦法，簡化輸入時所需檢附文件等規定，並要跟衛福部討論增加抗生素等人用藥品暫行替代品項。中央社記者楊淑閔攝 111年5月5日

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）農委會主委陳吉仲今天表示，為解決非經濟動物的犬貓等動物用藥不足問題，將修正相關辦法，簡化輸入時所需檢附文件等規定，並要跟衛福部討論增加抗生素等人用藥品暫行替代品項。

時代力量立委邱顯智2日在立法院經濟委員會質詢時，要求農委會建置完整的動物用藥申請制度。陳吉仲允諾朝此方向執行。4日農委會召開「動物診療機構診治犬貓用藥精進方案專家會議」，與國內5所獸醫學院（系）、獸醫師團體及動物用藥品商業團體共議對策。

接著今天臨時召開「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，公布專家會議共識，將推行以上措施。

陳吉仲指出，除了核准登記的動物用藥品，針對專案申請自國外輸入的動物用藥品，將修正「輸入動物用藥品樣品贈品管理辦法」及其核釋令，申請時可免檢附「輸出國販賣業者許可證明影本」及「原廠同意經銷商/零售商之販售證明影本或來自原廠公開認可經銷商之產品來源證明」，簡化輸入申請規定。

他並說，上述辦法修正時，也會增訂得由獸醫師公會團體辦理統籌輸入與儲備專案進口動物用藥品，以及獸醫診療機構間必要時得借調藥品的規定。

再者，有關人用藥品轉供動物使用方面。陳吉仲說，近日將與衛福部討論增加「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」，並簡化「寵物緊急需用人藥治療平台」的流程。

就此，農委會防檢局局長杜文珍說，目前已核准的人用藥品治療動物的暫行替代品項為593個品項，會再增加多少品項，要等農委會、衛福部討論後確定。台大獸醫學院院長張芳嘉說，現在最需要的是將治療細菌感染所需的抗生素列入。

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中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫舉例，曾運用「寵物緊急需用人藥治療平台」取得破傷風類毒素救治寵物，聯合會也曾儲備蛇毒血清用於急救。

另外，陳吉仲說，中長期來說，還要推動動保用藥登錄制度，讓人用藥品可用於治療非經濟動物的犬貓上，這就是依據動物保護法第4條規定推動的，等有一定的使用規模，就能成為動物用藥品，不過這也需要跟衛福部討論，再訂定相關辦法，預計要1、2個月。（編輯：陳政偉）1110505

中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫5日表示，曾運用「寵物緊急需用人藥治療平台」取得破傷風類毒素救治寵物，聯合會也曾儲備蛇毒血清用於急救。中央社記者楊淑閔攝 111年5月5日

農委會防檢局統計，目前已核准的人用藥品治療動物的暫行替代品項為593個品項，台大獸醫學院院長張芳嘉說，現在最需要的是將治療細菌感染所需的抗生素列入。中央社記者楊淑閔攝 111年5月5日

為保障動物用藥權益，農委會5日下午舉行記者會，說明獸醫師取得診療犬貓用藥相關精進措施，農委會主委陳吉仲（左）與防檢局長杜文珍（右）出席並回應媒體提問ˇ。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日

為保障國內犬、貓及非經濟動物用藥權益，農委會日前邀請國內獸醫學院、獸醫師團體及動物用藥品商業團體等共同商討獸醫取得診療犬貓用藥相關精進措施，5日下午舉行記者會說明共識，台大獸醫專業學院長張芳嘉出席與會。中央社記者鄭清元攝 111年5月5日