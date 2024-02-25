日本貓咪經濟效益2.5兆日圓 相當阪神虎奪冠29次

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（中央社東京25日綜合外電報導）日本有愈來愈多人養貓，除了可以療癒人心外，花費較養狗來得低也是因素之一。根據估算，貓咪今年將創造出的經濟效益高達近2.5兆日圓，相當於日職阪神虎隊奪冠29次才能超越。

日本經濟新聞報導，由貓咪創造出來的經濟效益被稱為「貓咪經濟學」，目前在日本正逐漸擴大中，背後原因可能跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宅在家時間變長，為求療癒開始養貓的人增加有關。

從客觀條件來看，養貓花費比養狗來得便宜，也不需要每天帶出門散步，加上不像狗必須接種狂犬病等疫苗，整體來說飼養門檻較低。

位於東京都的矢野經濟研究所指出，2017年度時，日本寵物相關產業整體市場規模約1兆5193億日圓，預測到2024年度時會增加到1兆8370億日圓（約新台幣3860億元）。

經濟效益專家、日本關西大學名譽教授宮本勝浩估算，有關2024年貓咪所創造的經濟效益，可能上看約2兆4941億日圓（約新台幣5240億元）。

如果單純跟日本職業棒球阪神虎隊去年奪冠創造的約872億日圓經濟效益相比，阪神虎隊奪冠29次的經濟效益才會超過貓咪。

貓咪創造的經濟效益可以從百貨公司每年的商業競爭略知一二。大丸百貨東京店今年一月下旬規劃稱為「大丸貓咪祭」的賣場，販售以貓咪為靈感的商品。大丸百貨公關人員說，不光是對養貓的人有吸引力，與貓相關的設計可說是愈來愈受歡迎。

另外，連遊戲產業也有以貓為主角的遊戲問市，讓玩家可以化身貓咪在未知世界探索真相。

至於實際養貓究竟要花多少費用。經營動物醫院的業者曾對340名飼主做過調查，約17%受訪飼主一年在貓咪餐費方面平均花費2萬日圓到未滿3萬日圓，占比居冠。

若加上餐費以外的花費，也有約18%受訪飼主一年花費超過10萬日圓。

不過，貓咪容易罹患腎臟及心臟等慢性病，所需醫療費用經常昂貴。因此，貓咪雖然可以療癒人心，但如果要一起生活的話，飼主必須先做好心理準備。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一 ）1130225