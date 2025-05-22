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羅馬尼亞極右候選人提總統大選無效 憲法法院駁回

2025/5/22 19:23
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（中央社布加勒斯特22日綜合外電報導）羅馬尼亞極右派民族主義總統候選人西米昂在18日大選失利後，以外國介選為由訴請憲法法院宣布選舉無效，但憲法法院今天宣布駁回他的要求。

法新社報導，西米昂（George Simion）在總統大選敗給中間派的布加勒斯特（Bucharest）市長達恩（Nicusor Dan）後，訴請憲法法院廢除這次投票，並宣稱包括法國在內有其他國家介入選舉。

根據聲明，憲法法院「在討論結束後，全體一致駁回廢除選舉結果的要求，認為這項請求毫無根據」。

羅馬尼亞憲法法院去年以俄羅斯介入總統大選為由，裁定首輪投票無效，並禁止當時勝出的極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）再次參選。

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西米昂立刻在臉書（Facebook）回應：「憲法法院繼續政變！我們能做的就是戰鬥！我邀請你在今天與接下來幾週加入我！」

羅馬尼亞總統負責任命總理等重大職位，且對外交政策具有顯著影響力，包括代表國家出席北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）峰會。（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1140522

西米昂
批外國介選 羅馬尼亞極右候選人提總統大選無效之訴羅馬尼亞總統決選 中間派達恩擊敗極右翼對手
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