汪星人戶口登記數連2年被貓反超 台北基隆貓派崛起

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財政部統計處指出，寵物貓的登記數逐年成長，反映出近年台灣人飼養毛小孩的偏好。（圖取自pixabay圖庫）

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（中央社記者張璦台北24日電）貓派還是狗派？財政部統計處指出，從民國108年至111年，每年寵物犬登記數皆在10萬隻左右，不過，貓的登記數則逐年成長，更在110年、111年分別新增登記11.5萬隻、13.2萬隻，超車當年犬登記數，反映出近年台灣人飼養毛小孩的偏好。

進一步觀察各縣市在107年與111年，貓占當年寵物登記數量比重，基隆市從39.7%、攀至63.8%，台北市則由45.1%、升到60.9%，較為顯著。

財政部近日發布統計通報，引述農委會寵物登記資料指出，111年底，犬貓合計登記數量已達222萬隻，其中犬為140萬隻、貓為82萬隻。

不過，進一步觀察各年登記數量，財政部統計處表示，近年寵物犬登記數穩定落在10萬隻左右，貓登記數量則逐年增長，並於110年、111年分別新增登記11.5萬隻、13.2萬隻，超過當年犬登記數，這一反轉，反映出近年飼養寵物的偏好。

按縣市別觀察，統計處指出，111年多數縣市當年登記寵物數，皆轉以貓為主流，比如連江縣、基隆市、台中市、台北市等占比皆逾6成，僅花蓮縣、台東縣、屏東縣、嘉義縣及台南市等5縣市，仍以犬為多數。

（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）

相較107年登記占比，當時登記以貓為主者，僅有台中市及連江縣，顯示由犬派轉貓派現象，廣見於各縣市。

毛小孩飼養數量攀升，也帶動相關商機起飛，統計處指出，截至112年2月，申報寵物食品上架數量已達4.2萬筆。

從寵物食品適用對象觀察，統計處表示，仍以犬貓為大宗，合占9成8的上架食品數，其中適用犬的食品數量達2.9萬筆，略高貓的2.4萬筆（部分食品為犬貓均適用）；適用對象為鼠、兔、鳥等食品數量則較少。

犬貓因飲食習性差異，食品來源及種類也有所不同，統計處指出，上架寵物食品中，雖皆以零食為最大宗，但犬以飼糧居次，貓則以單價較高的罐頭居次；食品來源方面，適用貓的寵物食品近半數屬進口，犬則僅3成進口，反映不同寵物對象的市場商機，或飼主購買意願的差異。（編輯：翟思嘉）1120224