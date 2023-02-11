IG鏡頭記錄人狗真摯互動 彰化志工幫50隻浪浪找到家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

在彰化流浪狗中途之家擔任志工的多利，幫流浪狗拍照並貼上IG，幫牠們尋找新主人，由於照片呈現浪浪可愛的一面，以及人狗間真摯情感互動，讓網友留言大推或詢問認養事宜。中央社記者吳哲豪彰化攝 112年2月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）在彰化流浪狗中途之家擔任志工的多利，幫流浪狗拍照貼上IG，幫牠們尋找新主人；多利說，她喜歡用鏡頭記錄人狗間真摯情感互動，最開心的是讓逾50隻浪浪因此找到新家。

張多利在IG（Instagram）開設名為ODDDOG帳號，張貼在彰化縣流浪狗中途之家及彰化狗班長的家2處流浪狗收容所拍攝的流浪狗照片，幫忙尋找新主人，由於照片呈現浪浪可愛的一面與人狗間真摯情感互動，讓網友留言大推或詢問認養事宜。

本名姓張的多利在2020年11月開設名為ODDDOG的IG帳號，原本想幫家中飼養的小狗拍照紀念，不過後來看到彰化流浪狗中途之家裡流浪狗的送養照，都是在昏暗燈光下以狼狽姿態呈現的流浪狗，決定發揮設計專長，幫流浪狗拍照貼上IG。

多利今天接受中央社記者訪問時說，大學時加入動保社團，即使畢業投入職場，仍想幫流浪狗做事，因此會固定幫中途之家以及彰化狗班長的家所收容的流浪狗拍照，在中途之家擔任一日志工，幫流浪狗尋找主人。

「只要看到有人進來幫牠們拍照，浪浪們都很興奮」，多利解釋，彰化流浪狗中途之家收容的流浪狗平時都關在籠子裡，只要看到她們進來，知道可去外面透透氣，大家都很興奮，她也儘量幫每隻流浪狗拍下最可愛的一面，幫牠們尋找主人。

多利說，今年農曆過年前曾幫一隻安靜的浪浪拍照，當時這隻浪浪不吵不鬧趴在角落，彷彿天塌下來都不關牠的事一樣，覺得被領養的機會很大，因此特別拍照幫牠尋找主人，沒想到過完年才知道牠已經病死，讓她有點失落；不過有時網友也會私訊她，提供肉乾等物品，讓這些還找不到主人的流浪狗，依舊感受到溫暖。

「我最喜歡抓住人與狗之間真摯情感互動的一瞬間」，有網友認為多利拍的照都呈現出浪浪最可愛的一面，也有網友留言說，照片讓人感覺很溫暖；不過多利自己認為，人狗之間互動的真摯情感是照片吸引人的關鍵。

多利說，開設帳號至今，已幫超過50隻的流浪狗找到主人，未來除了會繼續拍照片、貼照片，幫每隻浪浪尋找主人外，也希望能開一間類似「浪浪別哭」的中途動物之家咖啡廳，幫助所有流浪動物。（編輯：陳仁華）1120211