花蓮毛孩中途家園巧手布置 擬真花卉如置身藝廊

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花蓮縣狗貓躍動園區與設計師合作，透過擬真花卉及巧手心思，設計製作出多款作品，掛在接待大廳牆上，寬敞空間、明亮採光，讓人彷彿置身咖啡廳或藝廊。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）農曆春節將到，家戶打掃布置迎新，毛小孩的「家」也妝點得美輪美奐，花蓮狗貓躍動園區與設計師合作，透過擬真花卉及巧手心思，設計製作出多款不同作品，令到訪民眾驚豔。

「這裡真的是動物收容所嗎？」一件件擬真花卉作品掛在鳳林鎮狗貓躍動園區接待大廳牆上，寬敞空間、明亮採光，讓人彷彿置身咖啡廳或藝廊。

花蓮縣狗貓躍動園區於2021年12月落成，占地0.88公頃，規劃2層樓共1300坪的流浪動物中途之家，最多可收容350隻狗、貓。縣政府推廣「領養代替購買」觀念，期盼更多浪浪可以重新找到歸宿。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天接受中央社記者訪問表示，園區與國內設計師彭月伶合作，透過其巧手、巧思打造兼具節慶喜氣及藝術感的9至10幅作品，藉此讓民眾一改對以往動物收容所破敗髒亂的負面觀感。

周黃得榮說，園區的階梯教室也新購置六角形彩色坐墊，營造色彩豐富活潑的氛圍，這些改變希望公共空間藝術化，更希望民眾願意到訪，創造更多流浪動物被領養的機會。

周黃得榮指出，目前園區內收養約240隻狗貓，原本園區周圍有些雜林，現都已整理乾淨，也撒下油菜花種子，預計春節假期間會呈現大片花海視覺，歡迎民眾走春，也走入園區透過互動、媒合，讓犬貓有機會成為家中寶貝毛孩。

花蓮縣政府農業處說明，狗貓躍動園區的落成，象徵著花蓮在動物保護的作為向前邁進了一大步，除了有個別民眾前來參訪、認領養外，陸續有學校、機關單位參觀交流。未來透過此基地，希望能邀請更多學校師生參訪，除進行生命教育外，可與園區的公職獸醫師交流，探尋未來的職涯規劃。（編輯：謝雅竹）1120110

花蓮縣狗貓躍動園區與設計師合作，透過擬真花卉及巧手心思，設計製作出不同作品，讓民眾一改對以往動物收容所破敗髒亂的負面觀感。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月10日