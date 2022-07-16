照顧浪浪20年花蓮朱阿姨辭世 縣府助50隻毛孩收容

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花蓮婦人朱素梅投入照顧流浪犬隻20餘年，日前辭世。她自掏腰包在壽豐鄉成立「朱阿姨愛狗樂園」收容浪犬、協助送養，最多曾收容上百隻流浪犬。（花蓮縣政府農業處提供）中央社記者張祈傳真 111年7月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮愛媽朱素梅照顧流浪犬20多年，自掏腰包成立「朱阿姨愛狗樂園」協助收容、送養，她近日辭世享壽68歲，留下50多隻毛小孩。花蓮縣府表示，會尊重家屬意願，協助收容安置。

朱素梅在花蓮愛狗志工界頗有名氣，她原本在吉安鄉七腳川溪旁民宅照顧流浪犬，因數量太多，便自掏腰包在壽豐鄉蓋「朱阿姨愛狗樂園」，協助浪浪送養，最多收容到上百隻浪浪。

朱素梅經營的「花蓮朱阿姨狗園需要你我的幫忙」臉書粉絲團有近5000人追蹤，經常發文招募餵食志工。7月5日朱素梅辭世消息傳出，不少愛狗人士在粉絲團悼念，也有人擔心50多隻毛小孩該何去何從。

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民進黨籍花蓮縣議員張美慧長年關注動保議題，聯繫花蓮縣政府農業處請求協助，14日也協同國民黨籍議員張懷文、徐雪玉及縣府人員前往狗園關心。

花蓮縣農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪表示，花蓮動植物防疫所第一時間已前往關切，目前狗園毛小孩狀況都不錯，後續會先確認家屬意願，若不續養，會媒合其他狗園接手領養，若無人領養，安排入住狗貓躍動園區收容。（編輯：郭諭儒）1110716