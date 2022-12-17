燕巢動保關愛園區結合生命教育 助毛孩找家

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄燕巢動保關愛園區結合環境教育和動物生命教育，是全國唯一獲環教設施認證的動物收容所，並透過音樂祭和小小獸醫營等體驗活動，增加毛孩子曝光機會，盼為牠們找溫暖的家。

高雄市的壽山動保教育園區和燕巢動保關愛園區，早期僅有收容、認養流浪動物功能，近幾年歷經轉型，目前已打造成為結合教育參訪、動物體驗、公益服務及毛小孩認領養的多功能場域。

轉型後的園區，不僅讓民眾可以與收容動物零距離互動，陪伴彼此，也能進行犬隻社會化與服從性訓練，幫助這些汪星人、喵星人有更多接觸和曝光的機會，助收容動物早日找到幸福的歸宿。

其中，燕巢動保關愛園區更是標榜「六星級」的動物收容園區，透過嶄新的規劃與動物舍改造，讓收容空間符合動物福祉。開放認養區更在2019年被環保署認證為環境教育設施，是目前全國唯一通過此認證的動物收容所，雖然位置較偏遠，卻是絕佳的生命教育示範場域。

歷經3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻撓，隨著近日逐步解封，民眾腳步開始往燕巢園區移動。近年園區也舉辦「吹狗螺」音樂祭，並開辦小小獸醫營、陪狗狗散步及狗狗伴讀等各項體驗活動，盼顛覆想像，讓大眾了解「原來收容所可以這麼不一樣」。

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高雄市政府農業局今天透過新聞稿指出，12月3日在燕巢園區辦的吹狗螺活動，就成功吸引超過1500名非同溫層群眾前來共襄盛舉；漢民國小日前也舉辦校外教學，共140名師生走訪園區，在3名講師及1名助教帶領下，接受環境教育跟動物生命教育洗禮。

動保處長葉坤松說，今年截至目前，收容所辦理民眾教育宣導已近60場次，共2049人次參與，歡迎民眾來園區預約參訪，明年1月7日壽山園區將舉辦春聯揮毫活動，盼讓收容所毛小孩能被更多人看見，增加被認養機會。相關活動資訊可至動保處官網以及臉書粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1111217