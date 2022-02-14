【文化+】直搗黃阿瑪的後宮 2個大男生與8隻貓的奇幻歷險

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貓奴狸貓（後排右）和志銘（後排左）在2013年創立「黃阿瑪的後宮生活」Facebook粉絲專頁，人氣之高，讓他們第一隻飼養的貓咪黃阿瑪（前），儼然已經成為國民貓咪。（攝影：王騰毅）

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毛孩不只是寵物，不只是家人，而是你我的心靈導師。牠們出書，當網紅，身體力行許多人類參不透的生活哲學，更教會人類珍惜生命，懂得愛自己，擁抱生命中最重要的人。且看毛孩們為人類開的3堂不思議的課。

黃阿瑪，一隻全台名聲響叮噹的貓。

翻閱牠的豐功偉業，著實讓「人」都自嘆不如，牠率領牠的後宮佳麗、王爺、皇子，在YouTube頻道擁155萬訂閱者，Facebook粉絲團有149萬人追蹤，當過高雄航海大使，出書連總統都得曾親手拿去櫃台結帳。

難以想像，這些備受寵愛的貓咪，曾有在外流浪或被送養的經歷。

前去拜訪黃阿瑪和牠的後宮們時，適逢傍晚，街道車潮正多，走進後宮所在的大樓大廳，厚重金屬門一闔上，就隔絕外界一切聲響。

採訪小組在專人帶領下，從大廳繞進長廊，走過廊道口，轉彎，進電梯，出門，在兩扇門間又走進一道門。一邊行走，腦中不禁浮現年節欣賞的《後宮甄嬛傳》畫面，想起那讓人眼花撩亂的後宮深似海。

窗明几淨的客廳，有看起來很好磨爪的沙發，有貓砂盆，有乾淨的水，有飼料，四面八方還有宮廷眼線……喔不，是寵物監視器，但，就是沒有貓，一隻都沒看到。

黃阿瑪加上牠的後宮，應該要有8隻貓才對。

領我們「進宮」的人哈哈笑，說牠們可能都還在睡覺。沒事的，皇家貴族豈是能讓草民說見就見。好在頻道中自稱「奴才」的狸貓和志銘接著現身，為大家敘說「黃阿瑪的後宮生活」。

狸貓繪製的黃阿瑪後宮全家福，上排三隻貓，自左邊數來分別為柚子、小花和浣腸，下排五隻貓，自左邊數來分別為三腳、招弟、黃阿瑪、Socles和嚕嚕。（圖片提供：黃阿瑪的後宮生活）

細說奴才的故事 到底誰被誰「認養」

狸貓和志銘同為中國文化大學校友，相差不到5歲，念的又是不同科系，兩人相識於學校宿舍，曾經是室友關係。後來不租學校宿舍了，三五好友在學校附近承租雅房，依然彼此照應。

也是在校外租屋的那段期間，幾個大男生一起養了阿瑪，不過現實情況上，又更像是阿瑪選擇了他們。

2019年，志銘和狸貓曾經特別拍攝歌曲MV，透過影片還原10年前初遇阿瑪的故事。

圖說

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時間回到2009年，志銘某天放學回租屋處，在一樓看見當時還沒被取名為黃阿瑪的阿瑪，牠絲毫不畏生，遠遠看見志銘就喵喵喵地叫，又蹭又聞的，可愛的模樣讓志銘心動不已，忍不住走到便利商店，掏錢買貓罐頭「孝敬」一番。

回到租屋處後，志銘和狸貓等室友們聊起阿瑪，眾人驚訝的發現，當天好幾人都曾遇到這隻擁有橘色、白色毛髮的胖貓，而且也都曾自動奉上罐頭……（全文未完，本文出自文化+雙週刊第102期「毛孩不思議」，更多貓照由此進）