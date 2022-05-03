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日本愛貓人捐逾3億日圓 盼貓咪腎臟病新藥問世

2022/5/3 14:46（5/4 11:23 更新）
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日本愛貓人士為贊助學者早日開發貓用腎臟病藥物，集資捐贈逾3億日圓。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）
日本愛貓人士為贊助學者早日開發貓用腎臟病藥物，集資捐贈逾3億日圓。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）
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（中央社東京3日綜合外電報導）台灣近日因立委質詢喚起對動物用藥的重視，而在日本，不少愛貓人士為贊助學者早日開發貓咪腎臟病藥物，捐贈總額逾3億日圓（約新台幣6813萬元）資金，讓新藥開發備受期待。

日本免疫學者宮崎徹過去擔任東京大學教授，由於解開貓咪罹患腎臟病原因並研發治療方式，最長有可能讓「喵星人」活到30歲。許多愛貓人士得知宮崎面臨研發資金困難後，總共捐款逾3億日圓，引發話題。

日本產經新聞報導，60歲的宮崎今年春天辭去東大教職，在東京都成立非營利一般社團法人「AIM醫學研究所」，希望今年底到明年初能進入貓咪腎臟病藥物臨床試驗，「也希望5年內能開始人類藥物的臨床試驗」。

談到辭去東大教職的原因，宮崎說，東大是非常好的大學，很容易可以進行基礎研究，「但難以在藥品開發方面盡速拿出成果」。

宮崎1995年在瑞士巴塞爾免疫學研究所（Basel Institute for Immunology）研究時，發現人類血液中含有一種高濃度蛋白質，命名為AIM（Apoptosis Inhibitor of Macrophage，巨噬細胞凋零抑制劑）。

宮崎目前在開發的貓咪腎臟病藥物，將活用他過去發表論文中提到的AIM。這種蛋白質可以清除造成腎臟堵塞的死亡細胞等「垃圾」。

貓科動物雖然也有AIM，但自出生後就處於無法完全發揮功能的狀態，於是宮崎從2013年開始著手開發貓咪藥物。

在持續開發貓咪藥物的過程中，宮崎大約在6年前萌生離開大學、獨自催生藥物的想法。

主要理由是具國際競爭力的藥品開發體制在日本並不完善；在美國，與藥品開發有關的知識、技術、人力與資金等，可以由相關機構補足的體制完成。

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在日本一邊擔任大學教授、一邊開發新藥，要努力達成實用成果，會受到許多規則與雜事限制，他說：「因為獲得這麼高額的資金捐贈，我希望盡早讓貓咪藥物實用化。」

研究結果顯示，AIM對治療人類腎臟病等方面也可望有效果，宮崎也有將貓咪藥物發展成人類藥物的想法。他目前計劃明年初前先進行貓咪藥物的臨床試驗，5年內開始人類藥物的臨床試驗。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110503

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