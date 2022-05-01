因應寵物用藥需求 防檢局2日討論引進措施

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（中央社記者張雄風台北1日電）農委會防檢局今天表示，由於寵物用藥需求成長，預計明天會針對用藥引進措施精進及簡化程序，與中華民國獸醫師公會全國聯合會討論。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞稿表示，為確保動物用藥品安全、效果及品質，以維護動物健康，動物用藥品依法均須申請檢驗登記核可後，才能輸入及於國內製造、販售與使用。

防檢局指出，考量國內市場規模較小，業者申請檢驗登記意願低，為充足獸醫診療機構診治犬貓及非經濟動物疾病所需用藥，目前已建立5項取得藥品供應來源及方式。

5項內容包含：國內核准登記的動物用藥品；專案申請自國外輸入的動物用藥品；列屬「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」的人用藥品；非屬前述替代品項人用藥品，但有危及寵物生命之緊急狀況時，得循「寵物緊急需用人藥治療平台」取得人用藥品；需使用國內未登記且已納入前述替代品項的人用藥品，得向防檢局提出專案輸入申請。

防檢局副局長徐榮彬告訴中央社記者，主要是因應動物診療用藥需求急速成長，近期民間也傳出部分糾紛；預計明天會就這5項措施精進及簡化程序，將與中華民國獸醫師公會全國聯合會討論。

徐榮彬說明，一來目前有些寵物用藥沒有藥證；二來現在很多寵物可能會罹癌，但之前藥物使用率不高，因此進口商不會大量進口，可能臨時有需求也找不到。

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徐榮彬表示，獸醫師公會有反映現在類似案例愈來愈多，因此希望能有更方便、即時的方式能取得藥品；雖然一般對寵物的印象是以狗、貓為主，但會擴大解釋，不會僅限於狗、貓。

防檢局指出，上述5項措施精進及簡化程序將與獸醫師公會、學術界等討論後發布，立即滿足國內毛小孩所需合法用藥，另外將檢討動保用藥新措施及精進獸醫師取得所需治療動物藥品的管道與方式，共同為維護動物的健康努力。（編輯：張雅淨）1110501