男子程式蒐集兒少性影像販售 台中地院判刑7年6月

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中趙姓男子研發「自動跟車」程式，在網路通訊軟體Telegram蒐集少年性影像並架設網站販售，台中地院認定趙男違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑7年6月，可上訴。

檢方的起訴書指出，趙男於民國112年5月至6月初間，透過網路通訊軟體Telegram「羊傳媒」群組，推廣自行研發的「自動跟車」程式，將機器人程式植入Telegram群組，蒐集包含成年及少年的性影像，再申請第三方支付進行收費。

趙男因開發「自動跟車」程式，在網路認識真實姓名年籍不詳的2名男子，由對方投資並提供承租台中市的套房架設電腦機房，透過趙男撰寫的程式機器人，轉傳所蒐集成年及少年性影像，並架設網站營利。

檢方統計，共有56人分別以新台幣150元至1100元不等價格購買影像，趙男共計不法獲利2萬4499元。

案經台北市警察局刑事警察大隊調查，將趙男移送台中地檢署偵辦，檢方偵辦後依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

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台中地院承審合議庭認為，趙男行為增加兒童及少年受害風險，且性影像檔案數量非微，犯罪情節顯屬重大。

合議庭審酌趙男始終坦承犯行，日前宣判，趙男犯兒童及少年性剝削防制條例意圖營利以他法供人觀覽少年性影像罪，應執行有期徒刑7年6月，沒收不法所得，可上訴。（編輯：蕭博文）1140522