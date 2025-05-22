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習近平與馬克宏通話 稱中法要維護國際貿易規則

2025/5/22 19:34
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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國國家主席習近平今天下午應約與法國總統馬克宏通話。習近平表示，中法要共同維護國際貿易規則和世界經濟秩序；中方支持歐盟加強戰略自主，在國際事務發揮更重要作用。

據中國官媒央視新聞報導，習近平表示，他在去年5月訪問法國後，雙方取得許多新進展。中法要加強戰略溝通，凝聚共識。抓住機遇，深化投資、航空航太、核能等傳統領域合作，拓展數位、綠色、生物醫藥、銀髮經濟等新興領域合作。

習近平說，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80週年。中法同為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，是戰後國際秩序的締造者、建設者，應該加強團結合作，共同維護聯合國權威和地位，維護國際貿易規則和世界經濟秩序，踐行真正的多邊主義。

他說，國際形勢越是複雜，中法越要作出正確戰略抉擇，共同做維護國際秩序的力量、促進全球增長的開放力量、引領多邊合作的進步力量。

習近平表示，中方始終視歐洲為多極世界的獨立一極，支持歐盟加強戰略自主，在國際事務中發揮更重要作用，願與歐方攜手應對全球性挑戰，達成更多既造福雙方、也有利於世界的成果。

據中方發布，馬克宏表示，法中、歐中關係至關重要，具有世界意義。無論國際形勢如何變化，法方高度重視對中關係、「堅定恪守一個中國原則的立場不會有任何改變」。願與中方加強經貿投資及各領域務實合作，保持雙邊關係良好發展勢頭，推動法中關係取得更大發展。

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馬克宏說，面對快速變化的國際形勢，法方願與中方在重大問題上加強溝通協調，承擔起聯合國安理會常任理事國的責任，防止熱點問題升級外溢，共同維護世界和地區和平穩定。歐中應進一步密切溝通對話，維護共同利益。

據發布，雙方還就「烏克蘭危機」、以巴衝突、伊朗核等共同關心的國際和地區問題交換意見。（編輯：楊昇儒）1140522

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