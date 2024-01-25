俄烏戰爭貓咪成前線常客 戰壕內捕鼠助戰又撫慰人心[影]

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄烏戰爭即將屆滿兩年，在雙方鏖戰的前線除橫飛的子彈、砲彈外，現在又多一個常客－貓咪。

烏克蘭社群媒體現在滿是貓兒的圖片或影音，顯示牠們如今是前線官兵一大心靈慰藉，另可透過貓咪「賣萌」吸引民眾捐獻，當然也能讓貓兒在戰壕內發揮捕鼠本色。

俄羅斯這邊也是如此，經常能在社媒平台Telegram上看到俄軍官兵的「曬貓」影音，同時也能沖淡俄軍予人的冷酷、暴力刻板印象。

政治新聞網Politico.eu指出，兩軍的貓大多來自前線附近遭戰火蹂躪的村鎮。被飼主因逃難而遺棄後，貓兒為躲避接連不斷的砲擊、無人機攻擊與地雷而尋求人類保護。

烏軍軍醫雅布臣卡（Oleksandr Yabchanka）解釋：「當這些已被嚇壞的小東西跑向你、尋求保護，這讓人難以拒絕。我們有能力，所以要保護跟我們一樣因俄國人入侵而遭遇慘況、卻更為弱小者。」

烏克蘭陸軍發言人施圖蓬（Oleksandr Shtupun）說：「貓咪與其他動物帶給官兵慰藉，有些人會收養並把牠們帶回家，但更多人選擇讓牠們一起留在戰壕，甚至單位輪調走後會把貓咪交接給前來接替的單位。」

被前線官兵收養的貓咪還能靠捕鼠天性「助戰」。鼠患會啃咬連通衛星的線路、車輛的管線、破壞糧食後勤及相關裝備，官兵睡覺時也會遭鼠咬。

雅布臣卡說：「有貓兒一起在戰壕，鼠輩就會退避三舍。」（譯者：陳亦偉）1130125