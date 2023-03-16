台灣家貓10年增1.88倍 農委會發布照顧指南

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（中央社記者曾以寧台北16日電）台灣在養家貓數量在10年內成長1.88倍，農委會今天集結國際飼養原則及獸醫師意見發布「貓隻飼養與照顧指南」，讓飼主了解如何正確照顧貓隻，避免錯誤飼養造成生病或行為問題。

行政院農委會透過新聞稿表示，全國家貓在養數量調查推估結果，民國110年國人飼養家貓數量87萬810隻，相較於100年30萬2846隻，10年內貓隻飼養量大幅成長1.88倍，成為國人飼養寵物僅次犬隻的第2大類。

農委會表示，繼去年發布犬隻飼養與照顧指南，今天再發布貓隻飼養與照顧指南，助飼主了解如何正確照顧貓隻，尤其養貓新手務必閱讀，對飼主與貓都會有益；詳細內容可上「農委會動物保護資訊網」查詢。

指南由基本認識入門，介紹貓隻各生命週期成長歷程及基本習性，讓飼主對貓隻生理狀態及行為反應有基本認識，再就基本照顧、環境適應、飲食保健、活動社交，提供具體照顧建議；另分別就幼貓、高齡貓及與其他寵物共同飼養時等需特別注意的狀況，提供飼主明確的飼養指導。

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農委會說明，由於人口結構、生活型態改變，家戶飼養寵物比例漸增，建立飼主正確飼養觀念日益重要，因此將持續發布各類寵物飼養與照顧指南，並規劃將其轉化為可互動線上教材或飼養前評估工具，以維護動物福利、避免民眾因不了解寵物需求採取不當飼養管理。

農委會也呼籲，家中毛小孩務必要完成寵物登記、絕育及定期狂犬病疫苗注射，最重要的是終養不棄養，「寵物是家人要相伴一生」。（編輯：李亨山）1120316