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疑人類棄養悲歌 小黑狗被獼猴緊抱不放餓死掛樹上

2022/12/26 18:17
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣東石鄉這一年來有隻疑遭棄養的台灣獼猴出沒，日前民眾看牠抱著一隻小黑狗不放，家畜所擔心安危連日誘捕未成功，還被一度被民眾阻撓，昨天小黑狗已不幸掛在樹上餓死。

東石鄉民20日發現疑遭棄養的台灣獼猴抱著小黑狗不放，擔心小黑狗安危，通報嘉義縣家畜所動保人員連日誘捕，但獼猴動作敏捷，一直無所獲。

家畜疾病防治所長林珮如告訴中央社記者，昨天下午東石清潔隊人員發現小黑狗掛在一棵樹上，將牠救下後已經死亡，家畜所今天下午解剖。

林珮如說，小黑狗整個身體被拉長，懷疑是死亡時掛在樹上，獼猴想要把牠拉下，但卡在樹枝上，脊椎都被拉斷了，而小黑狗的胃幾乎看不到東西，研判是餓死的。

林珮如指出，捉捕過程中還一度被民眾阻撓，指稱獼猴會餵小黑狗，要動保人員不要破壞牠們，小黑狗若要存活，一定要脫離獼猴的懷抱，而且小黑狗還很小只有幾個月大，也沒有謀生能力。

但林珮如也強調，錯不在獼猴，疑是人類棄養獼猴和小狗，直接造成悲劇；小黑狗的遺體已有善心人士會協助火化處理。

嘉義縣政府農業處指出，獼猴出現東石地區，應是遭人棄養，若發現獼猴蹤跡，立即通報119或嘉義縣府，將全力捕捉，讓獼猴回歸山林。（編輯：郭諭儒）1111226

#林珮如
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#台灣
林珮如
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