土耳其流浪動物地圖網疑增虐狗事件 法院令關站

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土耳其名為Havrita的流浪動物地圖網站及APP，近期引發疑似協助民眾追蹤流浪狗位置並加以殺害的爭議，被法院強制停止運作。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年8月24日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡24日專電）土耳其名為Havrita的流浪動物地圖網站及APP，疑似引發流浪狗遭追捕甚至殺死的事件，引發大批網友怒火。經地方律師協會申請後，Havrita22日被強制關站。

綜合土耳其新聞網站Duvar及英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，Havrita是土耳其文中的狗吠聲（woof）及地圖兩字的結合，用戶可以上傳流浪狗照片及標示具體地點。

近期網路上流出流浪狗被Havrita定位後遭虐殺的照片，掀起眾怒，加上有動保人士指出，自從Havrita上架後，殺狗事件呈上升趨勢。大批網友在推特發文抨擊並附上「關掉Havrita」（#havritakapatılsın）標籤，動物保護組織及當地知名人士也嚴厲批評。

更有網友發動線上請願，指這張地圖上線以來，動物持續受到折磨和屠殺…「除了鎖定動物外，這張地圖沒有任何社會效益」。短短幾天內，請願書就獲得逾8萬多人連署響應。

伊斯坦堡律師協會（Istanbul Bar Association）律師21日表示，虐待及殺害動物已構成犯罪，他們將申請關閉Havrita。安卡拉第一刑事和平法院隨後勒令Havrita停止運作。

面對排山倒海的反彈聲浪，Havrita 發言人柯卡克（Devrim Koçak）表示，Havrita無意唆使民眾傷害流浪狗，之所以推出Havrita地圖，是為了協助曾被狗群襲擊者呈現事發地點。

Havrita創辦人則說，自己並非有任何險惡的目的才架設網站。這個網站目的是了向所住區域出現流浪、具潛在危險性動物的居民示警。

根據網站介紹，（網站標示）狗群地點及數量，讓人們經過標示為危險的區域時更加留意。網站代表律師另稱，網站之所以成立，是為了因應一名10 歲女孩在閃躲流浪狗時，被卡車撞死的事件。

向法院指控Havrita的律師伊奇墨切（ Gülsaniye Ekmekçi ）指控，從標記區域的案件中可以推斷，Havrita是由希望網羅及殺死流浪動物的人創立。

土耳其媒體指出，當地常見流浪狗遭殺害的事件，主因是民眾憂心流浪狗會對兒童或家禽構成威脅。也有報導稱，流浪狗因吠叫的音量造成民眾困擾而被殺。（編輯：黃自強）1110824