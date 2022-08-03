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駐關島辦事處長力促流浪動物絕育合作 背後有洋蔥

2022/8/3 21:46（8/3 22:01 更新）
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中興大學獸醫學系義診團3日飛抵關島，協助推動流浪貓狗絕育計畫，駐關島辦事處舉辦歡迎茶會，關島副總督譚里諾（前排右4）等人出席。（駐關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年8月3日
中興大學獸醫學系義診團3日飛抵關島，協助推動流浪貓狗絕育計畫，駐關島辦事處舉辦歡迎茶會，關島副總督譚里諾（前排右4）等人出席。（駐關島辦事處提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年8月3日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡3日專電）國立中興大學獸醫學系義診團今天飛抵關島，協助推動流浪貓狗絕育計畫。這是台美首度合作改善流浪動物問題，由駐關島辦事處處長力促而成，背後原因其實與10年前一場車禍有關。

駐關島辦事處發布新聞稿表示，由國立中興大學獸醫學系師生10人組成的義診團今天抵達美國屬地關島，協助推動流浪貓狗絕育計畫。

在辦事處舉辦的歡迎茶會上，關島副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）致詞表示，關島流浪動物高達6萬隻，但獸醫師數量極度短缺，是關島長久無解的難題。

他說，關島政府非常感謝辦事處促成興大跨海義診，充分展現「台灣可以幫忙且台灣正在幫忙」（Taiwan can help and Taiwan is helping）的精神。

關島辦事處處長陳盈連表示，該處自2020年復設以來，不斷與關島各界溝通，以「誘捕、絕育、防疫及回置」的人道方式控制流浪犬貓數量，改善當地流浪動物難題。再加上關島大學亞太區大學聯盟資深聯絡副主任劉正宏協助，終於促成興大首度跨海協助絕育計畫，也是台美首度攜手合作改善流浪貓狗問題。

辦事處指出，陳盈連先前派駐美國本土時，曾於2012年發生重大車禍，身心遭受巨大創傷之際，一隻遭棄養的米克斯出現在他家門前，後來就收養這隻狗。牠帶來很大的安慰，陪他走過復健之路。

從那時候起，陳盈連開始關注流浪動物議題，促使他從洛杉磯郡到河濱郡奔走營救流浪動物，並號召南加州僑胞一同響應。

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「假如我們能愛動物，理當更能愛人」，陳盈連相信，動保觀念需要從小培養，是生命教育不可或缺的一環。因此，興大這次除與關島獸醫師交流絕育技術，也將到關島大學開設生命教育講座，宣導動物福祉觀念。

辦事處指出，興大與關島大學於2020年9月22日簽署瞭解備忘錄。義診團從今天起至17日在當地展開流浪動物絕育計畫，預計到關島各市結紮400隻犬貓。（編輯：林憬屏）1110803

陳盈連
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