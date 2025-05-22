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屏東擬擴大早療補助 弱勢戶放寬至18歲

2025/5/22 17:08
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東縣早療補助僅限6歲以下，民進黨屏東縣議員梁育慈收到發展遲緩兒童家長聯署陳情，盼年齡放寬至18歲；社會處說，明年增編360萬元預算，低收及中低收戶擬放寬至18歲。

梁育慈今天在縣議會質詢表示，日前收到57名發展遲緩兒童家長聯署陳情，反映目前早療補助僅限6歲以下，造成許多年滿6歲仍需持續療育的兒童無法受惠，家庭負擔沉重；尤其對同時面對多重障礙的弱勢家庭而言，更需要穩定、多元的醫療與復健資源。

梁育慈指出，屏東縣早療補助資格落後於多數縣市，目前台北市、新北市、桃園市、新竹縣與高雄市等地，已將補助年齡延長至18歲，台中市及彰化縣也延長至12歲；雖然屏東財政較為緊縮，但關鍵弱勢福利政策不容忽視。

梁育慈說，若補助資格延長至18歲，可讓約600名發展遲緩兒童受益，縣府提供實質補助最能有效減輕家庭負擔，也讓早療資源更為完善普及。

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縣府社會處長劉美淑表示，早期療育是指早期療育效果會比較顯著，6歲以後效果會逐步下降，但弱勢家庭經濟負擔確實較辛苦。

劉美淑說，評估針對低收及中低收入戶放寬補助年齡至18歲，可能增加新台幣360萬元預算，屏東縣長周春米支持這項政策，已指示編在明年度預算，也盼議會支持。（編輯：吳素柔）1140522

劉美淑
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