台灣巴拉圭在日本首辦交流會 巴總統台語謝台灣

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京22日專電）駐日代表處與巴拉圭駐日本大使館今晚在東京舉辦台灣、巴拉圭、日本友好酒會，這是台巴兩國首度在日本舉辦盛大交流會。巴拉圭總統潘尼亞親自出席，致詞時還用台灣台語說：「感謝台灣，感謝」，全場響起熱烈掌聲。

台灣、巴拉圭兩國22日首度在日本舉辦盛大交流會，巴拉圭總統潘尼亞（圖）親自出席致詞。潘尼亞20日在東京接受NHK專訪時表示，中南美國家近年陸續與台灣斷交、與中國建交，巴拉圭要維持與台灣的邦交非常難，但希望與擁有自由民主共同價值的台灣保持邦交。中央社記者楊明珠東京攝 114年5月22日

台灣、巴拉圭兩國22日首度在日本舉辦盛大交流會，巴拉圭總統潘尼亞（前排右3）親自出席。前排右1為駐日代表李逸洋。中央社記者楊明珠東京攝 114年5月22日

巴拉圭是台灣在南美唯一的友邦。日本放送協會（NHK）報導，潘尼亞（Santiago Peña Palacios）為出席巴拉圭19日在大阪世博舉辦的活動訪問日本。他昨晚在首相官邸與日本首相石破茂會談，兩人同意兩國提升為戰略夥伴關係。

潘尼亞與石破茂會談時，石破茂表示，「巴拉圭是共享價值、原則，很多日裔人士居住、具有特殊羈絆的重要夥伴。希望日本與巴拉圭兩國持續合作。」

在經濟方面，兩位領袖針對日巴兩國持續談判的投資協定達成實質上的協議，日本並深化與巴拉圭也參加的南方共同市場（Mercosul）之間的關係。

會談後的聯合記者會上，石破茂表示，「世界上不論何處，不容以武力或脅迫片面改變現狀的行為。」鑑於中國在東海、南海擴大霸權主義行動，石破茂此言被認為是劍指中國。

潘尼亞在聯合記者會上強調，「日本推動基於法治、自由開放的印度太平洋，巴拉圭對日本的支持不變」。

潘尼亞20日在東京接受NHK專訪時表示，中南美國家近年陸續與台灣斷交、與中國建交，巴拉圭要維持與台灣的邦交非常難，但希望與擁有自由民主共同價值的台灣保持邦交。

他表示：「巴拉圭國內農家期待將農產品出口到中國，因此政府承受來自農家很強的壓力。」

潘尼亞指出，「如果巴拉圭農產品能擴大出口到亞洲各國，消弭農家的不滿，政府就不會被迫做出違反原則、價值觀、又別於現行政治的決定」。

他表示，「巴拉圭藉由經濟成長、政治發展，國家穩定，在食品生產、綠能等方面，可因應全球所需。期待能為日本做更多事」。

日本共同社報導，巴拉圭是南美唯一與台灣有邦交的國家，日本與巴拉圭的關係升格為戰略夥伴，加強合作關係，目的在於牽制對台灣加強軍事壓力的中國。

日巴兩國領袖會談，日本政府決定為促進兩國的人員往來、經濟關係的活絡，針對訪日的巴拉圭人士的短期停留簽證從6月起免除。

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在聯合記者會前，石破茂與潘尼亞簽署了有關日巴兩國成立局長級政策協商框架的合作備忘錄。

日本外務省表示，目前在巴拉圭約有1萬名日裔人士，在亞洲國家當中，對巴拉圭的直接投資額最多的是日本。（編輯：陳妍君／田瑞華）1140522

台灣、巴拉圭兩國22日首度在日本舉辦盛大交流會，巴拉圭總統潘尼亞（中）親自出席，並接受中央社訪問。中央社記者楊明珠東京攝 114年5月22日