台巴簽署護照互免簽證協定 台企赴巴拉圭投資更便利

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（中央社記者吳書緯台北30日電）外交部今天指出，部長林佳龍與巴拉圭外交部長拉米雷斯昨天共同簽署「中華民國（台灣）政府與巴拉圭共和國政府普通護照互免簽證協定」。拉米雷斯指出，協定將進一步促進兩國人民交流，讓台灣企業赴巴國投資更形便利。

外交部今天發布新聞稿表示，林佳龍與拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）昨天在外交部簽署普通護照互免簽證協定；林佳龍並於簽署儀式後款宴訪團一行，雙方就持續深化台巴邦誼、推動雙邊經貿交流及尋求台美巴三方合作等議題交換意見。

林佳龍歡迎拉米雷斯繼今年5月陪同巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）來台出席總統賴清德就職典禮後再度來訪，展現台巴兩國深厚情誼及緊密關係。

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外交部表示，雙方於會談時就國際政經情勢、台巴各項雙邊合作計畫以及台灣電動巴士、食品加工、紡織工業及農畜產品進口等經貿投資議題交換意見，拉米雷斯樂見台灣在巴拉圭推動「榮邦計畫」，可望為兩國帶來互利共榮的願景。

拉米雷斯重申潘尼亞以及巴拉圭政府與人民堅定挺台立場及誠摯問候，並期盼未來藉由建構台美巴三方合作典範，共同守護自由、民主與人權等普世價值，同時肯定完成簽署的普通護照互免簽證協定，將進一步促進兩國人民交流，讓台灣企業赴巴國投資更形便利。（編輯：翟思嘉）1131130