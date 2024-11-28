歐洲耶誕市集台北登場 林佳龍：拉近台歐距離

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）「2024第5屆歐洲聖誕市集」今天在台北登場，外交部長林佳龍受邀出席，並於社群媒體表示，透過市集拉近台歐之間的距離；他也說，台灣與歐洲理念相近國在各領域緊密合作，期待未來能開創更豐碩的成果。

台灣法國人協會（AFT）舉辦的「2024第5屆歐洲聖誕市集」晚間登場，外交部長林佳龍受邀出席開幕儀式，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）和歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）等人也到場共襄盛舉。

林佳龍於臉書發文表示，上週訪歐期間已感受到濃厚耶誕節日氛圍，今晚台灣最道地的「歐洲聖誕市集」正式登場，現場有立陶宛的樹蛋糕、比利時的鬆餅等歐洲道地美食，還有音樂會、舞蹈、魔術表演。

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林佳龍提到，「歐洲聖誕市集」已邁入第5屆，規模越來越盛大，透過市集不僅讓台灣人認識歐洲文化，也拉近台歐之間的距離。台灣與歐洲理念相近國家共享民主自由價值，在經貿、科技、文化及教育等領域緊密合作，在國會的交流上也創下多項紀錄，期待未來台歐在不同領域能開創更豐碩的成果。

林佳龍也說，他在現場體驗「酷的夢-Ku's dream」香氣濃厚的芋頭可頌，再配上一杯熱紅酒，為即將到來的年末系列節慶暖身也暖心。他鼓勵民眾一同體驗「歐洲聖誕市集」。（編輯：謝佳珍）1131128