賴總統接見巴拉圭外長 盼兩國合作深化造福人民

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（中央社記者吳書緯台北28日電）總統賴清德今天接見巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯，感謝巴拉圭政府堅定支持台灣的國際參與，強力為台灣發聲，期盼兩國共同推動的合作計畫，未來持續進行且不斷深化，發揮最大效益，為兩國人民創造最大福祉。

總統府新聞稿指出，賴總統致詞時，首先熱烈歡迎拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）率團來訪，拉米雷斯今年5月陪同巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）出席他和副總統蕭美琴的就職典禮。

賴總統說，現在他上任剛滿半年，拉米雷斯就再次來訪，相信這不僅是對台的友好情誼，更展現兩國堅定的邦誼。

賴總統感謝潘尼亞和巴拉圭政府堅定支持台灣的國際參與，同時表示潘尼亞在今年聯合國「未來峰會」和大會總辯論，都強力為台灣發聲，讓台灣非常感動；拉米雷斯也在今年「國際刑警組織」（INTERPOL）大會、COP29期間，親簽致函為台灣積極倡議，他要代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，台灣和巴拉圭這幾年來無論在教育、醫療衛生或是農牧、婦女賦權等領域，都有非常緊密的合作。期盼兩國共同推動的合作計畫，未來不但要持續進行，而且要不斷深化，才能發揮最大的效益，為兩國人民創造最大的福祉。

賴總統提到，希望拉米雷斯及訪賓透過這次來訪，更加深入認識台灣，並在回國後分享所見所聞，增進兩國之間更多的瞭解與情誼，也請拉米雷斯代他向潘尼亞致上最誠摯的問候，並祝福訪團此行圓滿順利。

拉米雷斯致詞時表示，這是他參與外交工作服務以來第11次、以外交部長身分第5次訪台，每次來到台灣，都看到更繁榮、更現代化、更進步的台灣，並代表潘尼亞向全台灣人民致上最誠摯的問候，並向賴總統轉達巴拉圭對於台灣堅定、不可動搖以及持續深化的友誼與支持。

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拉米雷斯指出，兩國共同發展策略合作的夥伴關係，期盼讓人民發展、國家壯大。雙邊在衛生、教育、農牧、交通、科技、經貿等方面有效、迅速且到位的交流與合作，都印證了兩國邦誼的重要性。

拉米雷斯感謝台灣長期以來提供巴拉圭各項合作與支持，為區域及全世界展現兩國67年外交關係所代表的深刻意義，並代表潘尼亞向賴總統轉達，巴拉圭與中華民國台灣的外交關係將繼續深化、不間斷，並持續在所有國際場域為台灣發聲。（編輯：林興盟）1131128