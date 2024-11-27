巴拉圭外長訪台 將簽署台巴護照互免簽證協定

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯今天率團訪台，外交部表示，拉米雷斯訪台期間將晉見賴清德總統，並與外交部長林佳龍簽署「中華民國（台灣）政府與巴拉圭共和國政府普通護照互免簽證協定」。

外交部今天發布新聞稿指出，巴拉圭共和國外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）應政府邀請於27日至30日率團訪台，成員包括外交部禮賓處長福隆西亞尼（Fernando Fronciani）及部長政治暨公關顧問戈梅斯（Osmar Gómez Román）等重要幕僚。

外交部表示，外交部政務次長田中光代表前往接機，表達誠摯歡迎與高度重視。拉米雷斯抵達後在機場發表談話，重申巴國政府與人民堅定挺台立場，並期盼此行更加提升兩國緊密情誼。

外交部說明，拉米雷斯一行訪台期間將晉見總統賴清德，並分別接受國家安全會議秘書長吳釗燮及外交部長林佳龍款宴，與林佳龍簽署「中華民國（台灣）政府與巴拉圭共和國政府普通護照互免簽證協定」，接受外媒聯訪及參訪龍山寺、金車噶瑪蘭威士忌酒廠及國立傳統藝術中心等經文設施。

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外交部提到，拉米雷斯長年支持台巴邦誼、台灣國際參與及台海和平穩定，是台灣的堅定友人。巴國總統貝尼亞（Santiago Peña）及政府代表多次在聯合國大會（UNGA）、世界衛生大會（WHA）、聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP）及國際刑警組織大會（Interpol GA）等重要國際場域為台致函及執言。

外交部也提及，巴國外交部另在今年10月中國對台軍演時率先聲援台灣，支持台灣捍衛民主、自由及主權。台灣將持續與巴拉圭政府在各領域深化交流及合作，為兩國人民創造最大福祉。（編輯：張若瑤）1131127