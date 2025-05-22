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兼顧浪漫與永續 青青集團打造低碳綠色婚禮

2025/5/22 10:07（5/22 10:54 更新）
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影片來源：中央社

（中央社記者楊迪雅台北22日電）在許多人印象中，婚宴總是與豪華鋪張劃上等號，但青青國際婚宴餐飲集團選擇走出一條與眾不同的路。大部分同業尚未將「減碳」納入考量時，青青集團率先推出「低碳綠色婚禮」，期望打造一場環保永續、卻依然動人的婚禮。

穿過故宮博物院斜對面、僅容一車通行的小巷，裡頭竟別有洞天。此處是青青集團位於士林的婚宴場地，占地7,000坪，緊鄰外雙溪畔，依山傍水，秋冬時分整片落羽松轉紅的唯美景色，令人難以想像在台北市內竟藏有這樣的祕境。

創立於1981年的青青集團，是台灣戶外婚禮的先驅。隨著全球淨零與ESG浪潮興起，「永續」議題逐漸在社會上發酵，不僅政府極力推廣，也有愈來愈多年輕新人重視。這促使青青集團開始思考：如何將婚禮體驗與永續結合？

美好儀式 也能不傷害地球

青青集團董事長吳永強，同時也是台灣連鎖加盟促進協會理事長，認為淨零是無可迴避的趨勢。2018年，青青集團先從場域節能做起，並在疫情爆發、婚宴業務暫停期間，更新照明、冷凍空調設備，提升整體能源效率。2024年，青青集團更作為加盟協會的代表企業，響應由行政院主導、經濟部推動的「中小微企業多元振興發展計畫」，以AI及永續理念為核心，打造「低碳綠色婚禮」，落實企業數位化與淨零雙軸轉型。

據環境部統計，台灣婚禮平均碳排放約4.2噸，青青集團的綠色婚禮將碳排降至僅約1.87噸。青青集團管理部協理謝偉鼎表示，「我們盤查了全公司所有設備及婚宴食材，計算出整體碳排狀況，再針對碳排熱點做改善，比如調整菜單。」青青集團優先選用在地、當季與植物性食材，減少牛肉等高碳排肉類，降低長途運輸的碳足跡；在布置設計上，則採用可重複利用之花藝、木拱門等，取代鮮花與活動背板，避免一次性廢棄物。

而在一場婚宴結束後，動輒產生十幾桶廚餘，以往多送往畜牧場養豬；2024年，青青集團參與經濟部商業發展署「推動餐飲服務業優質成長暨國際推廣計畫」，與泓橋環保合作，透過高濃度蛋白酶技術，將廚餘轉化為無異味的有機肥，供合作農場使用；其後長出的農作物，會再回到青青廚房，成為下一場宴席的食材，形成永續循環。

但謝偉鼎坦言，推動永續並不容易。在台灣婚宴文化中，高檔、進口食材仍代表著誠意，以蔬食、在地食材為主的綠色菜單，經常受到質疑，「如果請客沒有鮑魚龍蝦，長輩會覺得面子上掛不住」。要改變傳統觀念，挑戰不小。

不過，他也觀察到，大台北地區新人平均結婚年齡較高，具備一定社會經驗及經濟基礎，在婚禮籌劃上更有主導權；且相較其他縣市，台北對新觀念接受度也更高，讓綠色婚禮的推廣相對順利。

數位工具助攻 讓繁瑣籌備變簡單

疫情期間，青青集團開發「線上賞廳」服務，讓新人無須親臨婚宴場地，也能透過平台虛擬賞景。介面中模擬的場地牆面，展示著一張張照片，其實是合作廠商的互動式廣告，點選即可瀏覽詳細方案與優惠內容，從婚紗、婚攝到婚禮小物，一應俱全。

這些廠商都是青青集團的綠色婚禮合作夥伴，目前已串聯超過70家業者，提供可循環再利用的產品與服務。疫情趨緩後，賞廳平台仍有高使用率，甚至不少新人線上看完場地，就直接下訂。

此外，青青集團推出AI虛擬服務員「小青」，支援30多國語言，可即時解答常見問題，有效減輕客服負擔；考量婚宴賓客眾多，現場容易陷入兵荒馬亂，青青集團導入AR導航帶位，賓客只須掃描QR code，就可透過手機即時導航至個人座位。

婚禮籌備過程繁瑣，尤其賓客名單的頻繁變動，常讓新人疲於應對。為此，青青集團研發「一站式婚宴訂席系統」，並獲經濟部商業發展署「服務業創新研發計畫」（SIIR）補助。該系統整合賓客名單管理、桌次安排與禮金統計等功能，降低新人籌備壓力。

近年結婚率逐漸下降，青青集團雖仍以婚宴服務為主力，但也積極承接大型企業的尾牙、春酒等，「綠色菜單」和「一站式婚宴訂席系統」，不僅適用於婚禮，也可應用於各類宴席需求。

穩步前行 推動婚禮產業鏈淨零升級

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青青集團穩紮穩打，一步步落實淨零減碳，規劃2026年取得碳盤查及B型企業認證，並建立一套屬於台灣的「永續婚禮認證制度」，提供新人具體可視的減碳選擇依據，盼推動婚禮產業鏈邁向升級。

婚禮不只為新人見證幸福，也能為地球創造改變，青青集團的實踐證明，浪漫與永續可以並行，讓幸福更具意義。（編輯：李明宗）1140522

青青集團推出AI（人工智慧）虛擬服務員「小青」，可即時解答新人與賓客的常見問題。中央社記者李宗憲攝 114年5月22日
青青集團推出AI（人工智慧）虛擬服務員「小青」，可即時解答新人與賓客的常見問題。中央社記者李宗憲攝 114年5月22日
青青集團管理部協理謝偉鼎觀察，在大台北地區推動低碳綠色婚禮相對容易。中央社記者李宗憲攝 114年5月22日
青青集團管理部協理謝偉鼎觀察，在大台北地區推動低碳綠色婚禮相對容易。中央社記者李宗憲攝 114年5月22日
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