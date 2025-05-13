全球首創婚禮列車 8.5小時當天往返南港花蓮

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（中央社記者余曉涵台北13日電）國營台灣鐵路股份有限公司觀光列車鳴日廚房將推全球首創婚禮列車，規劃南港-花蓮當天往返，總旅程8.5小時，車上餐點是米其林三星餐廳頤宮適合菜色。

搶攻高端婚宴市場的雲品國際酒店股份有限公司今天發布新聞稿表示，旗下君品Collection跨界合作鳴日廚房，以獨特「移動五星餐廳」概念，推出全球首創「鐵道婚禮專車」。

雲品國際總經理丁原偉表示，近年婚宴市場辦理預算不變，但逐漸小眾化，讓婚宴體驗感與記憶點相對變得更重要，「鐵道婚禮專車」將讓新人和賓客們感受喜宴不再只是喜宴，而是賓主盡歡珍貴回憶。

雲品國際說，「鐵道婚禮專車」由君品酒店米其林廚藝團隊設計專屬菜單，融合在地風味與世界級餐飲技藝，構築移動中極致宴會，共分3款客製化菜單，分別為中西合璧「五星酒店宴會」菜單、「沿線地方創生宴會」菜單及「米其林星廚宴會」菜單，內含30人婚宴套餐與飲品，全列車最多可容納50人宴會席次。

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「五星酒店宴會」菜單特色為以五星飯店主廚設計傳統中式宴席料理，結合西式餐點；「沿線地方創生宴會」菜單是君品Collection集結鐵道旅行沿線在地食材或地方創生店家菜色設計而成；「米其林星廚宴會」菜單以君品酒店米其林廚藝團隊精心設計，將頤宮中餐廳適合在鳴日廚房中料理烹調菜色，精選到宴會菜單。

雲品國際說，婚宴專案每場次最低消費新台幣60萬元起，從南港站出發，包含花蓮停留2.5小時旅拍、散策等，打造「行進中的婚禮旅行」。（編輯：李明宗）1140513