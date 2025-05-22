對福馬磋商有疑慮 陸委會盼交流更透明

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（中央社記者吳柏緯台北22日電）連江縣長王忠銘並未參加今年連江縣與中國大陸福州市的「福馬磋商」，有立委認為中央「刁難」地方。陸委會副主委梁文傑今天表示，對於福馬磋商很有疑慮，希望雙方的交流能夠比較正本清源、透明。

對於連江縣長王忠銘並未參加今年的福馬磋商，馬祖選出的國民黨籍立委陳雪生21日在立法院質詢陸委會主委邱垂正，質疑「為什麼要這樣刁難」。

陸委會22日下午舉行例行記者會，梁文傑主持並針對福馬磋商相關議題進一步說明。

梁文傑說，整起事件起源於去年福州推動「福馬同城卡」，當時連江縣政府原來有要求各個鄉鎮幫忙宣傳和統計有多少人要辦這些卡片。這個事件經過媒體報導之後，引起了社會質疑，「為什麼我們的縣政府可以幫對方推廣他們所要推廣，所謂的統戰卡」，包括監察院也有在調查。

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梁文傑進一步說明，因為福馬同城卡的背後是一連串福州跟馬祖兩邊的常態性磋商機制。但是從陸委會的角度來看，兩岸條例第5-1條規定，不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議；第33-1條規定，不得與對方黨政經營機構合作。「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

梁文傑表示，福馬的定期性磋商，希望能夠比較正本清源、透明。希望的樣態是類似像台北跟上海之間，如果有任何的商談，「無論是我們這邊的人要過去，他們的人要過來，商談的內容是什麼，協議的內容是什麼，全部都要報給中央，由中央來審核，我們認為這樣的方式會比較正確」。（編輯：楊昇儒）1140522