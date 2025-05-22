黃鐙輝孫淑媚幽默行腳泰國 餵食長頸鹿遭強吻

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）藝人黃鐙輝、孫淑媚主持的台語旅遊實境節目「行！鬥陣出國去！」前往泰國曼谷，在野生動物園體驗餵食長頸鹿、袋鼠，玩心大開的黃鐙輝還意外遭長頸鹿強吻，笑翻全團。

「行！鬥陣出國去！」集結多組搭檔，用台語走訪東亞各國旅行，深度採訪旅外台人的異鄉生活之心路歷程。製作單位今天透過新聞稿分享，團隊日前拜訪曼谷福瑞野生動物園，園中最受歡迎的紅毛猩猩，擺拍姿勢比遊客還多，牠指導楊繡惠比愛心，還強吻孫淑媚、郭婷筠。

此外，黃鐙輝更提議玩「嘴餵長頸鹿紅蘿蔔」遊戲，猜拳連輸數回，只好親自上場。

沒想到，黃鐙輝因太過緊張導致紅蘿蔔掉落，長頸鹿舌頭直接舔上他臉，嚇得他花容失色，還被要求挑戰第二次。結果第2隻長頸鹿攻勢猛烈，直接伸舌頭強奪黃鐙輝口中的紅蘿蔔，他只能強裝鎮定分享：「牠們很客氣，牠們拍吻戲都不會去碰到你，點到為止，專業的」。

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這趟旅程，他們也邀請在當地開設燒肉店的台灣人Eric同行。Eric自小跟隨家人移民泰國生活，高中畢業才回台就讀大學。。Eric說，他之所以沒傳承爸爸的工廠而選擇開燒肉餐廳並販賣滷味、滷肉飯，是想藉由美食向泰國人介紹台灣文化，「我想把我們台灣的口味介紹給泰國人，用美食當作橋梁。」

「行！鬥陣出國去！」每週六晚上8時在公視台語台14頻道與YouTube同步首播。（編輯：張銘坤）1140522

台語旅遊實境節目「行！鬥陣出國去！」前往泰國，不只造訪動物園，還體驗了泰國全民運動「泰拳」。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月22日