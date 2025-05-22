JAM JAM ASIA陳珊妮領軍 霸氣喊話表演不能輸

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）JAM JAM ASIA亞洲音樂節新卡司金獎含量爆表，包含歌手陳珊妮、樂團血肉果汁機等；陳珊妮預告表演不走保守路線「來點重口味」，音樂人齊聚激起她「不能輸」鬥志。

台北流行音樂中心今以新聞稿宣布，攜手5名策展人老諾、蕭達謙 Echo、國國、米奇林 MCKY以及Hauer，以「台灣隊」為概念，推出 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節第3波卡司。

包含「金曲常勝軍」陳珊妮、獲頒「金曲最佳樂團」的重金屬樂團血肉果汁機 Flesh Juicer、金馬得主且獲金曲入圍肯定的李英宏 aka DJDIDILONG、 曾贏得「金曲最佳演唱組合」殊榮的 The Chairs 椅子樂團、曾入圍金曲最佳樂團，並獲得金音獎最佳搖滾專輯的「傷心欲絕」 ，以及金曲最佳新人的 Hello Nico 將與金音雙才子 Gummy B、wannasleep 同場較勁，還有入圍這次金曲最佳新人的 Andr 及最佳台語男歌手 FunkyMo首次上陣。

陳珊妮表示，首次受邀擔任 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節表演嘉賓倍感興奮，因為各地音樂菁英齊聚一堂，讓她坦言：「心裡那種『不能輸』的鬥志也會被激起，必須要拿出最厲害的表演才行！」

陳珊妮透露歌單部分想以「回憶殺」為主的內容，更預告屆時表演「應該不會走保守路線」，笑說：「讓我們來點重口味的吧！」

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海外陣容包括在韓國獨立音樂圈享譽盛名的音樂才子張基河、樂團 bongjeingan、美籍菲裔唱作人 Michael Seyer、越南新星My Anh 、新加坡話題樂團 Aggressive Raisin Cat 等。

北流指出，張基河曾帶著自己的獨立樂團「張基河與臉孔們 」來台開唱，時隔多年回歸獨立創作歌手身分，獲北流之邀再度來台，將為 JAM JAM ASIA亞洲音樂節獻出在台首次個人表演。（編輯：張銘坤）1140522