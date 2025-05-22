房市降溫有感 4月新增房貸大減、利率衝逾16年新高

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）房市降溫有感，中央銀行今天公布4月五大銀行新承做房貸金額為新台幣627.3億元，較3月大減192.79億元，房貸利率則衝至逾16年新高。央行官員直言，各部會齊力健全房市，現已看到房市降溫的現象。

央行統計，4月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.214%，較3月的2.111%上升0.103個百分點，主要是因週轉金貸款利率較3月上升所致。

央行經研處副處長曹體仁補充，除了短期季節因素，央行前幾年升息，政策效應傳導之下，各類貸款利率跟著走揚，4月五大銀行新承做放款加權平均利率2.214%，已創下2009年1月以來新高。

進一步觀察各類貸款當中的購屋貸款，4月五大銀行新承做房貸金額為627.3億元，是今年以來次低水準。

央行經研處副處長曹體仁說明，各部會推出的健全房市措施，包含央行選擇性信用管制，政策逐漸發酵，加上央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，銀行加強控管，房市逐步降溫；觀察房市先行指標，六都建物買賣移轉棟數也呈現月減。

房市不只交易量縮，價格方面，曹體仁指出，從民間業者數據也可看到，房價漲幅已經收斂。

4月新增房貸規模大減，房貸利率則持續走高，月增0.018個百分點，升抵2.282%，為2009年1月至今、金融海嘯以來的最高水準。

曹體仁表示，除了政府措施，銀行加強風險控管，審慎承作房貸，讓信用資源不會過度流向不動產，均促使利率走揚。

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央行今天同步公布4月新承作新青安房貸占五大銀行新承做房貸的占比降至37.35%，為今年1月以來的低點。

媒體詢問，4月初美國總統川普宣布對等關稅，一度釀成股災，是否也衝擊房市，曹體仁表示，房地產屬於中長期的資產配置，單月數據可能多少有影響，但是否會延續，需要拉長時間觀察。（編輯：潘羿菁）1140522