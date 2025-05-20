央行：房市降溫 信用資源仍過度流向不動產

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）房市交易量縮，市場有感降溫，中央銀行認為，民眾看漲房價預期心理已經下降，但還有2問題，包括不動產貸款餘額持續增加，以及信用資源仍有過度流向不動產相關部門情形，央行持續緊盯市場，適時檢討調整選擇性信用管制措施。

立法院財政委員會明天邀請財政部、金管會、央行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，央行書面報告今天率先出爐。

央行表示，為了落實政府健全房地產市場方案，防範銀行信用資源過度流向不動產市場，央行自2020年12月起，七度調整選擇性信用管制措施，並於2024年8月採取道德勸說，請銀行自主控管2024年第4季至2025年第4季不動產貸款總量，強化金融機構控管不動產授信風險。

央行認為，各項措施執行至今，已經看到4大成效，第1、銀行受限貸款成數下降，有助於投機需求相關貸款資金釋出，優先轉予無自用住宅者購屋貸款；第2、房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降；第3、全體銀行不動產貸款餘額年增率減緩，且銀行信用資源優先提供無自用住宅者；第4、不動產貸款集中度緩降、逾放比率仍維持低檔。

儘管房市正在降溫，央行對2項數據仍不滿意，報告指出，2025年3月底不動產貸款集中度雖降至36.89%，但全體銀行不動產貸款餘額則持續增加至新台幣14兆6397億元，較去年底增加829億元，不動產貸款餘額仍高；從全體銀行各項放款餘額變動也可看出，銀行信用資源仍過度流向不動產相關部門。

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央行表示，未來會持續密切追蹤各季各銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案，同時檢視央行管制措施執行成效，適時檢討調整選擇性信用管制措施。

央行提醒，銀行自主管理不動產貸款總量，不應影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途，及企業購建自用廠辦等所需資金。（編輯：潘羿菁）1140520